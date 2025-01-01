  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس تتهم نتنياهو بالعبث بأعصاب أهالي الأسرى

الأحد 29 يونيو 2025 09:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تتهم نتنياهو بالعبث بأعصاب أهالي الأسرى



غزة/سما/

اتهم قيادي في حركة حماس اليوم الأحد، رئيس الحكومة في إسرائيل بنيامين نتنياهو، بالعبث بأعصاب أهالي الأسرى الإسرائيليين في غزة، والاستخفاف بهم وبمشاعرهم.


وقال القيادي في حماس محمود مرداوي إن "نتنياهو منذ شهور يعبث بأعصاب عائلات الأسرى الإسرائيليين ويستخف بمشاعرهم، وهو يصر ‏على اختيار 10 أسماء فقط ويتجاهل الباقي والذين يمكن إطلاق سراحهم في صفقة شاملة ودفعة واحدة".

ولفت مرداوي إلى أن "نتنياهو ‏يضع شروطا تعجيزية تضمن إفشال أي اتفاق، ويرفض الالتزام بما وافق عليه سابقا ويكذب حين يدعي أنه لا يتدخل في اختيار الأسماء".

‏وختم مرداوي بالتأكيد أن "نتنياهو لا يريد صفقة بل يماطل ويبقي الحرب رهينة حساباته".

وكانت حماس، نفت اليوم الأحد، صحة ما نشرته قناة "سكاي نيوز عربية" حول شروط الحركة لقبول صفقة التسوية في غزة، ووصفت تقرير القناة بأنه "تلفيق مفضوح" و"مليء بالأكاذيب".

وأكد عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس في بيان له أن "شروط حماس لأي اتفاق واضحة، وتطرح في العلن، وليس عبر "مصادر مجهولة" تخدم الاحتلال، وفق قوله.

واعتبر أن "هذه الأكاذيب تهدف إلى حرف الأنظار عن جرائم الحرب، والتحريض الرخيص على حركة حماس والمقاومة الفلسطينية، وتشويه مواقفها الثابتة والمعلنة".

يأتي ذلك، عقب تقرير نشرته القناة المذكورة، زعم على لسان مصدر فلسطيني لم تكشف هويته، أن شروط حماس لقبول الصفقة تشمل عدم المساس بمكتبها السياسي أو التعرض لأعضائه في الخارج، وعدم مصادرة أموالها أو فرض قيود عليها، بالإضافة إلى وجود ممثلين للحركة في إدارة غزة وعناصر في الأمن المستقبلي لقطاع غزة تابعين لها أو قريبين منها، كذلك وجود ضمانات أمريكية بإنهاء الحرب وبحث سبل تطبيق ذلك خلال فترة وقف القتال لإتمام الصفقة والمتوقعة لمدة 70 يوما.

الأكثر قراءة اليوم

ترامب يطالب باتفاق فوري بشأن غزة واعادة الرهائن ..

إعلام عبري يتحدث للمرة الأولى عن الصواريخ الإيرانية : اضرار كبيرة في قواعد الجيش والمنشئات الاستراتيجية

الخارجية الأمريكية تعلق على احتمال إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة الأسبوع المقبل

هارتس : واشنطن ستبلغ إسرائيل بضرورة إنهاء الحرب في غزة وإنقاذ الأسرى وتأجيل مهمة تفكيك “حماس”

تحذير إسرائيلي: حرب غزة الدموية تستنزف الجيش

الجيش الإسرائيلي يطالب سكان مدينة غزة وجباليا بالتوجه جنوباً

نفتالي بينيت يقترح المضي نحو "صفقة شاملة" وتأجيل مهمة تدمير حركة حماس إلى الحكومة المقبلة

الأخبار الرئيسية

686182204236045c17546e4f

"قناة 12" العبرية: خلافات تسود الاجتماع بين القيادة العسكرية والسياسية بخصوص مواصلة الحرب في غزة

686165b84236045cae390243

هآرتس تكشف سببا يمنع نتنياهو من رفض طلب ترامب بوقف حرب غزة

6861576f4236045c960b4b9c

رئيس معهد "وايزمان" الإسرائيلي يكشف حجم الدمار والضرر الذي حل بالمعهد جراء الضربات الإيرانية

686153204236045cad29aa7c

ترامب يعلق بجملة واحدة على احتمال التطبيع بين سوريا و"إسرائيل"

686120ac42360421e520dee2

مصدر أمريكي يؤكد: خطة ترامب لتهجير سكان غزة لم تعد قائمة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية