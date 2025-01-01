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مصرع مواطن بحادث سير في رام الله

الأحد 29 يونيو 2025 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع مواطن بحادث سير في رام الله



رام الله/سما/

لقي مواطن يبلغ من العمر (59 عاماً) من سكان محافظة أريحا اليوم مصرعه، نتيجة حادث سير وقع على الشارع الرئيسي بالقرب من بلدة ترمسعيا شمال مدينة رام الله .

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي ارزيقات، بأن الحادث ناجم عن اصطدام شاحنة بشاحنة أخرى على الطريق العام بالقرب من بلدة ترمسعيا الأمر الذي تسبب بإصابة شخصين وتم نقلهما إلى أحد مشافي المدينة وأعلن الأطباء عن وفاة أحدهما.

وأكد العميد ارزيقات، إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على ملابساته.

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