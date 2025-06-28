فرنسا: مصممون على الاعتراف بدولة فلسطين

غزة / سما/

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إن بلاده "مصممة على الاعتراف بدولة فلسطين".

وأشار بارو في تصريحاته لقناة "إل سي آي" الفرنسية، حول تقييمه للتطورات بالشرق الأوسط، إلى "استشهاد 500 فلسطيني، وإصابة حوالي 4 آلاف آخرين، أثناء توزيع الغذاء في قطاع غزة خلال مايو/ أيار الماضي".

ووصف فقدان الفلسطينيين بغزة لأرواحهم أثناء توزيع الغذاء بأنه "عار ويمس كرامة الإنسان"، مؤكدا أن "فرنسا وأوروبا مستعدتان للمساهمة في ضمان توزيع الغذاء (في غزة)".

وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ينفذ الاحتلال بمساعدة أميركية منذ 27 مايو الماضي خطة لتوزيع مساعدات محدودة، حيث يقوم الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على الفلسطينيين المصطفين لتلقي المساعدات، ويجبرهم على المفاضلة بين الموت جوعا أو رميا بالرصاص.

وأكد بارو أنه لا مبرر لاستمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة، قائلا: "مصممون على الاعتراف بدولة فلسطين؛ سيحدث هذا في إطار عمل مشترك يشجع كافة الأطراف على تهيئة الظروف التي تُمكّن من قيام هذه الدولة".

وفي 22 مايو 2024، أعلنت كل من النرويج وإيرلندا وإسبانيا، اعترافها رسميا بدولة فلسطين اعتبارا من 28 من الشهر نفسه.

وقبل هذا التطور، اعترفت 8 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين، وهي: بلغاريا وبولندا وتشيكيا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر وإدارة جنوب قبرص الرومية والسويد.

وتعترف 149 دولة بفلسطين من أصل 193 دولة عضوا بالأمم المتحدة.