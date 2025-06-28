حماس: المجاعة وسوء التغذية تفتك بأطفال غزة وعلى العالم التحرك فورا لوقف تلك الجريمة

غزة/سما/

قالت حركة حماس، في بيان مساء يوم السبت، إن المجاعة وسوء التغذية تفتك بأطفال غزة، ودعت العالم للتحرك الفوري والعاجل لوقف جريمة التجويع المستمرة.



وأضافت في بيانها "أن أكثر من ستة وستين طفلا في قطاع غزة فقدوا حياتهم بسبب مضاعفات سوء التغذية والمجاعة الناتجة عن الحصار المطبق وسياسة التجويع الممنهج الذي تفرضه حكومة مجرم الحرب نتنياهو على قطاع غزة منذ بداية مارس الماضي".

وشددت الحركة على أن هذه الجرائم الوحشية واستهداف الأطفال الأبرياء والمدنيين العزل بالتجويع والقصف والمجازر، يمثل انتهاكا مريعا للقوانين الدولية ولكل القيم والأعراف الإنسانية.

وأفادت بأن "حكومة الاحتلال الفاشي ترتكب هذه الجرائم والانتهاكات وهي تعلم أنها محميّة من المساءلة والمحاسبة بفعل الغطاء الذي توفره الإدارة الأمريكية المشاركة في هذه الجرائم".

وذكرت حماس أن المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية مطالبون اليوم ببذل كل الجهود لوقف هذه المأساة الإنسانية المتفاقمة في غزة والتي تمعن حكومة المجرم نتنياهو في تعميقها.

وطالبت الحركة التدخل لإنهاء حرب الإبادة، وكسر الحصار، وإدخال كافة المساعدات والمستلزمات الضرورية للحياة.