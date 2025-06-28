واشنطن بوست: أمريكا وإسرائيل ولعبة “ضرب الفأر”.. هل دمر ترامب البرنامج النووي الإيراني حقا؟

واشنطن/سما/

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” افتتاحية بعنوان: لماذا من المهم معرفة ما إذا كان البرنامج النووي الإيراني قد دُمِّر حقًا؟ أكدت فيها على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحتاج إلى التفاوض مع طهران. ولكن كيف ستسير الأمور سيعتمد على ما حققته الهجمة الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية.

وتساءلت الصحيفة في بداية الافتتاحية: مدمر، متدهور أو غير متأثر: ما هي الكلمة التي تصف أفضل حالة البرنامج النووي الإيراني بعد أن ضربت الولايات المتحدة ثلاث منشآت لتخصيب اليورانيوم؟ هذا السؤال، الذي أثار الجدل في واشنطن خلال الأسبوع الماضي، ليس مجرد سؤال دلالي، فنتيجة الصراع مع إيران تعتمد على إجابته.

وقالت إنه إذا كانت الضربة الأمريكية قد “محت تمامًا” البرنامج النووي الإيراني، كما يصر الرئيس دونالد ترامب، فإن الولايات المتحدة ستكون قد أظهرت أنها تستطيع تدمير قدرة النظام على إنتاج الأسلحة النووية متى شاءت. وستظل الدبلوماسية مطلوبة حتى تتمكن الولايات المتحدة من تجنب الحاجة إلى قصف إيران بانتظام لمنعها من إعادة تشكيل برنامجها النووي. لكن إيران سيتعين عليها أن تأتي إلى طاولة المفاوضات بتنازلات، بما في ذلك التخلي عن طموحاتها النووية.

لكن إذا أسفرت الضربة الأمريكية عن أقل من التدمير الكامل، فقد تشعر إيران بأنها قادرة على الدفاع عن برنامجها النووي ضد القوة النارية الأمريكية الساحقة. وأن مقدار الضرر الذي تمكنت الولايات المتحدة من إلحاقه سيحدد درجة شعور النظام بقدرته على مقاومة المحاولات الأمريكية لترويضه. وقد تكون الدبلوماسية ضرورة، وليس فقط الخيار الأفضل، وقد تكون المفاوضات أكثر صعوبة بالنسبة لترامب.

وبحسب الصحيفة ففي الوقت الحالي، الحقائق ليست واضحة. حيث تشير تقييمات مسربة لوكالة استخبارات الدفاع إلى أن الضربة الأمريكية أوقفت برنامج إيران النووي لبضعة أشهر فقط، وغادر بعض أعضاء مجلس الشيوخ الذين حضروا إحاطة سرية حول الضربة معتقدين أن هذا هو الحال. لكن آخرين حضروا نفس الإحاطة قالوا إنهم يعتقدون أن الضربة قد تسببت في أضرار كارثية.

ووفق “واشنطن بوست” فالسؤال هو ما إذا كان الإيرانيون قد تمكنوا من نقل بعض، أو حتى معظم، اليورانيوم المخصب بدرجة عالية إلى مواقع أخرى بعيدة عن الخطر. فقبل الضربة الأمريكية، كان يُعتقد أن إيران تمتلك حوالي 880 رطلاً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة — وهو أعلى بكثير مما هو مطلوب لأي غرض مدني وقريب من 90 في المئة اللازمة عادة لصنع قنبلة. الصور الفضائية التي تظهر الشاحنات مصطفة خارج المنشأة المحصنة تحت الأرض في فوردو — الهدف من تلك القنابل الأمريكية “المدمرة للمخابئ” — وكذلك المركبات التي تتحرك حول منشأة أصفهان تشير بقوة إلى أن المخزون قد تم نقله. الحاويات التي تحتوي على 880 رطلاً من اليورانيوم المخصب يمكن أن تتسع في بعض صناديق السيارات. المنطق السليم يشير إلى أن الإيرانيين لم يكونوا بالغباء لدرجة ترك كل اليورانيوم المخصب في مكان واحد بعد أن شنت إسرائيل هجومها الأول في 13 يونيو.

وأكدت الصحيفة على أن السؤال الكبير الآخر هو ما إذا كانت الضربة الأمريكية قد دمرت أجهزة الطرد المركزي المتقدمة التي تحتاجها إيران لتكرير اليورانيوم الذي قد لا يزال لديها أو قد تكتسبه في المستقبل — أو ما إذا كانت هناك أجهزة طرد مركزي أخرى لتخصيب اليورانيوم موجودة في مواقع غير معروفة مخفية عن التفتيشات السابقة. مع وجود أجهزة الطرد المركزي الوظيفية، يمكن للجمهورية الإسلامية أن تتسابق لتخصيب المزيد من الوقود النووي. بدونها، سيبقى النظام عالقًا حتى يتمكن من بناء أخرى جديدة.

وشددت الصحيفة على أنه “على أي حال، لا يمكن قصف المعرفة التقنية التي اكتسبتها إيران على مدى عدة عقود”.

وأضافت أنه لحسن الحظ، يبدو أن ترامب مستعد لإعادة الانخراط مع إيران دبلوماسياً — ولكن حتى الآن، ترفض إيران التفاوض، وتتنكر للمحادثات مع واشنطن، وقد أقرّ مشرعوها مشروع قانون لتعليق التعاون مع المفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية (على الرغم من أن الرئيس لم يوقعه بعد). لا يزال النظام يتعافى من أسبوعين من الضربات الجوية القاسية التي أودت بحياة قيادته العسكرية وألحقت أضرارًا جسيمة بالبنية التحتية للطاقة، وقد لا يكون في عجلة من أمره للعودة إلى المحادثات.

لكن يجب استئناف المحادثات. خصوصًا إذا لم تقم الولايات المتحدة بتدمير القدرة النووية الإيرانية، سيكون من الحكمة أن يقدم ترامب حوافز حتى وهو يحتفظ بخيار اتخاذ مزيد من الإجراءات العسكرية — وأن يبقي الهدف مركزًا على كبح الطموحات النووية الإيرانية بدلاً من توسيع الأهداف إلى حد يجعل الدبلوماسية أكثر صعوبة.

ومضت الصحيفة تقول إنه إذا أصرت إيران على متابعة برنامج نووي مدني — الذي تؤكد حكومتها أنه حقها — فيمكن القيام بذلك مع شركاء دوليين، تحت مراقبة صارمة، مع تفتيش شامل وقيود على مستوى اليورانيوم المخصب الذي يُسمح لإيران بامتلاكه، إن وُجد. إذا كانت إيران لا تزال تمتلك مخزونًا مخفيًا، يجب إجبارها على الكشف عنه والتخلي عنه. في المقابل، يمكن أن تُعرض على إيران في النهاية تخفيف تدريجي للعقوبات التي أضعفت اقتصادها ووعد بإعادة مليارات الدولارات من أصولها المجمدة في جميع أنحاء العالم. بالطبع، كل ذلك يعتمد على التحقق من أن إيران لا تخدع وتحاول سراً تطوير قنبلة.

وختمت “واشنطن بوست” افتتاحيتها بالقول: إنه في غياب حل دبلوماسي، فإن أفضل السيناريوهات سيتطلب من الولايات المتحدة وإسرائيل لعب لعبة طويلة الأمد من “ضرب الفأر”، حيث سيستمران في محاولة العثور على المواقع النووية المشتبه بها وتدميرها. وإيران، بعد أن تعرضت للإذلال، ستخترع طرقًا أكثر إبداعًا لإخفاء وحماية برنامجها للأسلحة النووية.