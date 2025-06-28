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نتنياهو يعقد جلسة أمنية الأحد لبحث الوضع في غزة

الأحد 29 يونيو 2025 12:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يعقد جلسة أمنية الأحد لبحث الوضع في غزة



القدس المحتلة/سما/

 ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد جلسة أمنية، غدا الأحد، لبحث الوضع في قطاع غزة.

وذكرت القناة 13، السبت، أن الاجتماع الأمني الذي سيعقده نتنياهو “سيجري في القيادة الجنوبية للبلاد بمشاركة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ورئيس هيئة الأركان اللواء إيال زامير”.

وأشارت القناة إلى أن “الاجتماع الأمني سيضم أيضا عددا قليلا من الوزراء في حكومة نتنياهو، وسيتناول استمرار عملية ’عربات جدعون’، أو العملية العسكرية الإسرائيلية التي تجري في قطاع غزة، حاليا”.

ونقلت عن مسؤولين بالجيش الإسرائيلي، أن “الحرب البرية في قطاع غزة على وشك الاستنزاف، وأن استمرار القتال قد يُعرّض حياة الرهائن (الأسرى لدى الفصائل الفلسطينية في القطاع) للخطر”.

وأضاف المسؤولون أنه “لم تعد هناك أهداف من الحرب البرية ذات أهمية يمكن الوصول إليها دون تعريض حياة الرهائن للخطر”.

والجمعة، تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة خلال الأسبوع المقبل.

فيما أبدى مسؤولون إسرائيليون، السبت، استغرابهم من تصريحات ترامب، مؤكدين أنه لا مؤشرات على تغير بمواقف نتنياهو، وفق ما نقلت عنهم صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وأكدت حماس مرارا استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين “دفعة واحدة”، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.

لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، يصر على صفقات جزئية ويتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، ولا سيما استمراره في السلطة، كما تقول المعارضة الإسرائيلية.

وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا في غزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع في سجونها أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 189 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

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