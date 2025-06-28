طهران تحظر على غروسي دخول الأراضي الإيرانية

طهران/سما/

أعلن النائب الأول لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني حميد رضا حاجي بابائي عدم السماح لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بعد الآن بدخول الأراضي الإيرانية.



وقال حميد رضا حاجي بابائي خلال كلمة ألقاها في مراسم إحياء ذكرى استشهاد رئيس المحكمة العليا سيد محمد حسين بهشتي وشهداء القضاء (1981): "الصواريخ والأسلحة النووية كل هذا مجرد ذرائع لأن العدو لديه مشكلة مع إيران".



وأضاف أن العدو يعتقد أن السبيل الوحيد للقضاء على إيران، المتواجدة في المنطقة منذ سبعة آلاف عام، هو صراع القوميات، وقال: "آخر تحليلاتهم كانت أن 85% من الشعب معهم! لذلك، بهجوم عسكري، سينزل الناس إلى الشوارع ضد الحكومة".

وتابع: "لن نسمح مرة أخرى لغروسي بدخول أراضينا"، موضحًا أن "الكيان الصهيوني قد خصص أربعة مبان لـ(غروسي) لمراقبة أنشطة إيران فقط."

وأردف: "قالوا إن لم نتفاوض، فسنضرب، وضربوا! ما الذي يجب أن نخشاه؟ لا شيء، والنجاح حليفنا".

ووافقت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني في وقت سابق على مشروع قانون يلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما أعلن المتحدث باسم اللجنة إبراهيم رضائي أن الموافقة تمت خلال اجتماع اللجنة، لافتا إلى العديد من النقاط التي تضمنتها لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني.