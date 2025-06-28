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"إسرائيل" تهدم 1000 منزل فلسطيني بـ3 مخيمات في الضفة منذ يناير

السبت 28 يونيو 2025 06:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تهدم 1000 منزل فلسطيني بـ3 مخيمات في الضفة منذ يناير



الضفة/سما/

كشفت لجنتان فلسطينيتان، السبت، أن الجيش الإسرائيلي دمر أكثر من 1000 منزل في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس شمالي الضفة الغربية المحتلة، منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية فيها.

وفي 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية شمالي الضفة بدأها بمدينة جنين ومخيمها، ثم توسعت لاحقا إلى مخيمي طولكرم ونور شمس، فيما لا تزال العملية متواصلة.

وقالت اللجنة الإعلامية في مخيم جنين، في بيان لها، إن الجيش الإسرائيلي هدم أكثر من 600 منزل بشكل كامل في المخيم، فيما تضررت المنازل المتبقية جزئيًا، وأصبحت غير صالحة للسكن.

وبينت اللجنة (مستقلة) أن “العدوان الإسرائيلي على المدينة ومخيمها مستمر لليوم الـ 159 على التوالي، وسط عمليات تجريف، وإحراق منازل، وتحويل عدد منها إلى ثكنات عسكرية”.

وأشارت إلى أن “عدد الشهداء (الفلسطينيين) منذ بدء العدوان (الإسرائيلي) على المدينة ومخيمها بلغ 42 شهيدًا، إضافة إلى عشرات الإصابات والمعتقلين”.

اللجنة أكدت أن “العدوان الإسرائيلي تسبب في نزوح قسري لنحو 22 ألف مواطن، أُجبروا على مغادرة منازلهم”.

بدورها، أوضحت اللجنة الإعلامية في طولكرم، أن الجرافات الإسرائيلية دمرت بشكل كامل 400 منزل، فيما تضرر 2573 منزلًا جزئيًا، في مخيمي طولكرم ونور شمس.

وأشارت اللجنة في بيان، إلى أن “جيش الاحتلال (الإسرائيلي) أعلن عن نيّته هدم 106 مبانٍ في المخيمين، تشمل أكثر من 250 وحدة سكنية”.

ولفتت إلى أن “الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم لليوم الـ 152 وعلى مخيّم نور شمس لليوم الـ 140 على التوالي، وهو ما أسفر عن ارتقاء 13 شهيدًا، بينهم طفل وامرأتان إحداهما حامل، إضافة لعشرات الإصابات والاعتقالات”.

كما أوضحت أن “5 آلاف عائلة (ما يزيد عن 25 ألف مواطن) نزحت قسريًا من المخيمين وتعيش أوضاعًا إنسانية قاسية”.

وأكدت اللجنة الإعلامية أن الجيش الإسرائيلي “أغلق مداخل المخيمين، ولا يسمح بالدخول إليهما، وحولهما إلى مناطق شبه خالية من الحياة”.

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