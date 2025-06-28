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الحوثيون: نفذنا عملية عسكرية في منطقة بئر السبع

السبت 28 يونيو 2025 05:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون: نفذنا عملية عسكرية في منطقة بئر السبع



صنعاء/سما/

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليوم السبت، أن قواتها نفذت عملية "نوعية على هدف إسرائيلي حساس" في منطقة بئر السبع جنوب إسرائيل بصاروخ باليستي "ذو الفقار".


وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان له: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على جرائم العدو الصهيوني المجرم بحق المدنيّين في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية، عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفا حساسا للعدو الإسرائيلي في منطقة بئر السبع المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي نوع ذو الفقار".

وأشار إلى أن العملية حققت هدفها بنجاح.

وأضاف "وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، وضمن سياق معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوات المسلحة اليمنية عدة عمليات عسكرية، استهدفت مواقع حساسة ومنشآت عسكرية، تابعة للعدو الصهيوني في كل من بئر السبع ويافا وحيفا بفلسطين المحتلة، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وقد تكللت جميعها بالنجاح".

وختم البيان "إن اليمن بشعبِه وقيادته لن يتخلى عن تأدية واجباته الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم مهما كانت التداعيات"، وسيواصل عملياته الإسنادية حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصارِ عنها".

وصباح اليوم، توعد حزام الأسد، عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية إسرائيل بمزيد من الضربات عقب إعلان الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صاروخ أطلق من اليمن تجاه إسرائيل.

وكتب حزام الأسد في منشور عبر منصة إكس:" لن نترك غزة".

وفي منشور آخر لفت حزام الأسد إلى دوي انفجار بمنطقة عراد "تل عراد" الواقعة شمال منطقة ديمونة بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن.

إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل بعد دوي صفارات الإنذار عند رصده.

ومنذ أكتوبر 2023 بدأ الحوثيون تنفيذ عمليات عسكرية ضد إسرائيل إسنادا لغزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية.

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