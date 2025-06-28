مستوطنون يعتدون على قوات عسكرية بمنطقة مغلقة.. والجيش الإسرائيلي يوضح

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "في ساعات الليل (ليلة الجمعة)، رصد جنود جيش الدفاع الإسرائيلي عددا من المدنيين الإسرائيليين يقودون سياراتهم باتجاه منطقة أعلنت منطقة عسكرية مغلقة، بالقرب من قرية كفر مالك. وقد تم إرسال الجنود إلى الموقع لتفريق التجمع".

وأضاف البيان أنه "عند وصول قوات الأمن، قام عشرات المدنيين الإسرائيليين برشقهم بالحجارة واعتدوا عليهم جسديا ولفظيا، بما في ذلك قائد الكتيبة. بالإضافة إلى ذلك، قام المدنيون بتخريب وإتلاف مركبات قوات الأمن، وحاولوا دهس أفراد الأمن، عندها قامت قوات الأمن بتفريق التجمع، وتم اعتقال 6 مدنيين إسرائيليين ونقلهم إلى الشرطة الإسرائيلية لمتابعة الإجراءات القانونية بحقهم".

ودان جيش الدفاع الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية في البيان "أي عمل عنيف ضد قوات الأمن"، وأكدا أنهما "سيعملان بحزم ضد أي محاولة لإيذاء أفراد الأمن أثناء قيامهم بواجبهم في حماية المواطنين الإسرائيليين".

وشدد البيان على أن "جيش الدفاع الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية سيواصلان التركيز على ضمان سلامة المدنيين، إلى جانب تطبيق القانون ومنع أي نشاط غير قانوني بجميع أشكاله".