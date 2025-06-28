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روبيو يلتقي عائلات الرهائن الإسرائيليين: لا نصر دون عودة الجميع (صورة)

السبت 28 يونيو 2025 05:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
روبيو يلتقي عائلات الرهائن الإسرائيليين: لا نصر دون عودة الجميع (صورة)



واشنطن/سما/

التقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في واشنطن، ممثلي عائلات الرهائن الإسرائيليين لدى حماس، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ توليه المنصب.

 

ووفق موقع "واينت" العبري، شمل اللقاء: "الناجي الأسير يائير هورن، الذي لا يزال شقيقه إيتان في الأسر، وشقيق إيفيتار ديفيد، وشقيق هدار غولدين، وصهر عمري ميران".

وقال لهم وزير الخارجية الأمريكي إن "انتصارا حقيقيا في غزة لن يتحقق إلا عندما يعود جميع المختطفين إلى ديارهم".

وشدد على "التزام الرئيس دونالد ترامب بهذه القضية".

من جهتهم، أشار ممثلو العائلات الحاضرة في الاجتماع إلى أنه "في أعقاب وقف إطلاق النار مع إيران والتطورات في المنطقة، برزت فرصة لإطلاق سراح جميع الرهائن كجزء من صفقة شاملة".

وأمس الجمعة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن اتفاقا لوقف إطلاق النار في غزة بات قريبا وقد نتوصل إليه الأسبوع المقبل.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين في البيت الأبيض بأنه "يعتقد أنهم قريبون من التوصل إلى اتفاق في غزة".

وحسب قوله، سيتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار واتفاق لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس خلال أسبوع.

وكانت مصادر مقربة من حركة حماس قد قالت لموقع "واينت" العبري مساء الجمعة، إن مصر تعمل على صياغة اقتراح جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن وستقدمه في الأيام المقبلة.

وأضافت المصادر أن "هناك مرونة لدى جميع الأطراف، وهذه فرصة سانحة للمضي قدما نحو اتفاق هادف، رغم عدم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن".

وذكر موقع "يديعوت أحرونوت" أن هذا التطور جاء في أعقاب تقارير تفيد بأن إسرائيل تسعى إلى التوصل إلى "اتفاق شامل" في الشرق الأوسط بعد الحرب مع إيران.

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