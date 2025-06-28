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الحوثيون عقب إطلاق الصاروخ اليمني نحو إسرائيل: "لن نترك غزة"

السبت 28 يونيو 2025 05:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون عقب إطلاق الصاروخ اليمني نحو إسرائيل: "لن نترك غزة"



صنعاء/سما/

توعد حزام الأسد، عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية إسرائيل بمزيد من الضربات عقب إعلان الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صاروخ أطلق من اليمن تجاه إسرائيل.

وكتب حزام الأسد في منشور عبر منصة إكس:" لن نترك غزة".

وفي منشور آخر لفت حزام الأسد إلى دوي انفجار بمنطقة عراد "تل عراد" الواقعة شمال منطقة ديمونة بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن.

إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل بعد دوي صفارات الإنذار عند رصده.

وكانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) قد أكدت استمرار هجماتها العسكرية ضد إسرائيل، رغم الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وتل أبيب.

ومنذ أكتوبر 2023 بدأ الحوثيون تنفيذ عمليات عسكرية ضد إسرائيل إسنادا لغزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية.

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