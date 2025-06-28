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حشود غفيرة بطهران تشيع شهداء العدوان الإسرائيلي

السبت 28 يونيو 2025 05:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
حشود غفيرة بطهران تشيع شهداء العدوان الإسرائيلي



طهران/سما/

احتشد آلاف الإيرانيين صباح اليوم السبت، للمشاركة في مراسم تشييع 60 شخصا، بينهم قادة عسكريون وعلماء ذرة، في العاصمة طهران ممن قتلوا جراء الهجوم الإسرائيلي على البلاد.

وانطلقت مواكب التشييع من ساحة الثورة إلى ساحة الحرية في طهران وسط حشود غفيرة من المواطنين والمسؤولين العسكريين، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

 

وأظهرت لقطات مصورة حضور قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اسماعيل قاآني بين الحشود.

 

وذكرت وكالة "فارس" أن جثماني اللواء غلام علي رشيد، الذي كان قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي، وابنه أمين عباس رشيد من بين المشيعين في طهران اليوم، كذلك جثمان العالم النووي مهدي طهرانجي، وغيره من العلماء الذريين والقادة العسكريين، والمدنيين الذين قتلوا في الهجوم الإسرائيلي الذي استمر 12 يوما على إيران.

وكانت السلطات الإيرانية أعلنت بوقت سابق أن عدد القتلى في إيران بلغ 610 أشخاص على الأقل، وتشمل هذه الحصيلة الضحايا المدنيين فقط، من بينهم 13 طفلا وخمسة من الطواقم الطبية، إضافة إلى إصابة أكثر من 4700 شخص. 

كما قتل عدد كبير من القادة العسكريين الإيرانيين وكبار العلماء النوويين في الأيام الأولى للهجوم.

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