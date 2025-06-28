قائد أركان الجيش الأمريكي يوضح لمجلس الشيوخ سبب عدم استخدام "القنبلة الضخمة" في ضربات أصفهان

واشنطن/سما/

كشفت مصادر لشبكة CNN أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال دان كين أوضح لأعضاء مجلس الشيوخ سبب عدم استخدام الجيش الأمريكي للقنبلة الضخمة ضد موقع أصفهان.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال دان كين الخميس، لأعضاء مجلس الشيوخ إنه لم يتم استخدم قنابل خارقة للتحصينات خلال قصف موقع أصفهان في وسط إيران لأن موقعه عميق جدا لدرجة أن القنابل ربما لم تكن فعالة.

وقدم كين، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، الإحاطة السرية للمشرعين.

ولم يجب المتحدثون باسم كين على طلبات التعليق.

ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أن الموقع الموجود تحت الأرض يحتوي على ما يقرب من 60% من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، والذي ستحتاجه لإنتاج سلاح نووي.

وأسقطت قاذفات B2 الأمريكية أكثر من 12 قنبلة خارقة للتحصينات على منشأتي فوردو ونطنز النوويتين الإيرانيتين لكن أصفهان لم يضرب إلا بصواريخ توماهوك أطلقت من غواصة أمريكية.

وقال السيناتور الديمقراطي كريس مورفي لشبكة CNN مساء الخميس، بعد تلقيه الإحاطة، إن بعض قدرات إيران "مخبأة تحت الأرض لدرجة أننا لا نستطيع الوصول إليها أبدا، لذا، لديهم القدرة على نقل الكثير مما تم حفظه إلى مناطق لا توجد فيها قدرة قصف أمريكية يمكنها الوصول إليها".

وأفاد تقييم مبكر أصدرته وكالة استخبارات الدفاع في اليوم التالي للضربات الأمريكية أن الهجوم لم يدمر المكونات الأساسية للبرنامج النووي للبلاد، بما في ذلك اليورانيوم المخصب، ومن المرجح أنه لم يؤخر البرنامج سوى أشهر وفقًا لما ذكرته مصادر لـ CNN، وكذلك أشارت إلى أن إيران ربما نقلت بعض اليورانيوم المخصب من المواقع قبل تعرضها للهجوم.

وتجنب المسؤولون الذين أطلعوا المشرعين هذا الأسبوع الأسئلة حول مكان وجود مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بالفعل.

وزعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا، الجمعة، أنه لم يتم نقل أي شيء من المواقع الإيرانية الثلاثة قبل العملية العسكرية الأمريكية.

لكن المشرعين الجمهوريين خرجوا من الإحاطات السرية الخميس وأقروا بأن الضربات العسكرية الأمريكية ربما لم تقضي على جميع المواد النووية الإيرانية لكنهم جادلوا بأن القيام بذلك لم يكن جزءًا من مهمة الجيش.

وقال النائب الجمهوري مايكل ماكول لشبكة CNN: "هناك يورانيوم مخصب في المنشآت، لكن هذا لم يكن القصد أو المهمة حسب فهمي، لا يزال معظم اليورانيوم المخصب موجودًا. لذا، نحتاج إلى محاسبة كاملة. لهذا السبب، يجب على إيران الجلوس معنا مباشرةً، حتى تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية) من حصر كل أونصة من اليورانيوم المخصب. لا أعتقد أنه سيُخرج من البلاد، بل سيُخزن في المنشآت".

وذكر النائب الجمهوري جريج مورفي لشبكة CNN: "كان الهدف من المهمة هو القضاء على جوانب معينة من برنامجهم النووي. وقد تم القضاء عليها. لم يكن التخلص من المواد النووية جزءًا من المهمة".

وقال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام: "هذا هو الوضع الحالي: تم تدمير البرنامج في تلك المواقع الثلاثة. لكن لا تزال لديهم طموحات، ولا أعرف أين يوجد 900 رطل من اليورانيوم عالي التخصيب. لكنه لم يكن جزءًا من الأهداف هناك".

وأضاف غراهام: "تم تدمير المواقع، ولا يمكن لأحد استخدامها في أي وقت قريب".

وأفادت مصادر لـ CNN أن التقييم الأولي لوكالة استخبارات الدفاع أشار إلى أن الهياكل فوق الأرض للمواقع النووية تضررت بشكل متوسط ​​إلى شديد.

وقالت مصادر إن هذا الضرر قد يُصعّب على إيران الوصول إلى أي يورانيوم مخصب لا يزال تحت الأرض، وهو أمر ألمح إليه غراهام يوم الخميس.

من جهته ذكر مورفي، النائب الديمقراطي، لشبكة CNNالخميس: "ألحقت هذه الضربات أضرارًا جسيمة بتلك المنشآت الثلاث. لكن إيران لا تزال تمتلك الخبرة اللازمة لإعادة بناء برنامجها النووي، وإذا كانت لا تزال تمتلك تلك المواد المخصبة، وأجهزة الطرد المركزي، والقدرة على نقلها بسرعة فائقة إلى ما نسميه نظام الطرد المركزي المتتالي، فإننا لم نؤخر هذا البرنامج سنوات، بل أشهرًا".

وأكد كين وهيغسيث الخميس أن العملية العسكرية ضد فوردو تمت كما هو مخطط لها تماما، لكنهما لم يذكرا آثارها على أصفهان ونطنز.