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سفير إيران لدى أرمينيا: تلقينا معلومات بإطلاق إسرائيل مسيراتها من أراضي دول مجاورة

السبت 28 يونيو 2025 05:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
سفير إيران لدى أرمينيا: تلقينا معلومات بإطلاق إسرائيل مسيراتها من أراضي دول مجاورة



وكالات/سما/

صرح سفير إيران في أرمينيا مهدي سبحاني بأن طهران تلقت معلومات تشير إلى أن عددا من المسيرات الإسرائيلية تسربت إلى داخل الأراضي الإيرانية انطلاقا من دول مجاورة.


وأكد مهدي سبحاني أن "إيران تدعم بشكل حازم سيادة ووحدة أراضي أرمينيا، وتدين ما ورد في بيان منظمة التعاون الإسلامي من تعابير غير صحيحة (في إشارة إلى استخدام مصطلح "أذربيجان الغربية" للإشارة إلى منطقة زنگزور)".

وشدد السفير على أن "مصطلح "أذربيجان الغربية" يجب أن يُستخدم حصريا للإشارة إلى اسم محافظة داخل إيران، ولا يجوز إطلاقه على أراضي أي دولة أخرى".

وفي السياق ذاته، ودعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، نظيره الأذربيجاني إلهام علييف خلال اتصال هاتفي بينهما إلى التحقيق في معلومات بشأن قيام إسرائيل باستخدام الأجواء الأذربيجانية "لتنفيذ اعتداءات بطائرات مسيرة وطائرات صغيرة على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

ونفى علييف، بدوره، صحّة هذه المعلومات، مؤكدا أن "الحكومة الأذربيجانية لا تسمح، بأيّ حال من الأحوال، باستخدام مجالها الجوي ضد إيران".

ومن جانبه، أعرب الناطق باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية أيخان حاجيزاده عن رفضه الشديد "للادعاءات التي لا أساس لها من الصحة والتحريضية التي أطلقها سفير جمهورية إيران الإسلامية لدى جمهورية أرمينيا مهدي سبحاني الذي زعم باستخدام أراضي أذربيجان ضد إيران أي تنفيذ طائرات إسرائيلية بدون طيار هجمات من أراضي أذربيجان".

وشدد حاجيزاده تعليقا على تصريحات السفير الإيراني في يريفان على أن "هذه الادعاءات تلحق الضرر بالعلاقات بين أذربيجان وإيران القائمة على الاحترام المتبادل لسلامة الأراضي والسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية" مؤكدا على "أننا نعتبر ادعاءات السفير الإيراني بمثابة استفزاز صريح خاصة في سياق الموقف الذي أوضحه رئيس أذربيجان لنظيره الإيراني خلال مكالمتهما الهاتفية الأخيرة وكذلك الموقف الذي أوضحه وزير الخارجية لنظيره الإيراني".

وقال حاجيزاده "إن جمهورية أذربيجان ترفض رفضا قاطعا الادعاءات المتعلقة باستخدام مجالها الجوي أو أراضيها من قبل دولة ما لتنفيذ عمليات عسكرية ضد جمهورية إيران الإسلامية المجاورة أو أية دولة أخرى وهذه مزاعم لا أساس لها من الصحة ولا يوجد أي دليل موثوق يدعمها فنتوقع من الجانب الإيراني منع مثل هذه الإجراءات التي لا تتناسب مع روح علاقاتنا وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص التصريحات التي أدلى بها السفير الذي يبدي باستمرار موقفا مواليا لأرمينيا بدلا من تمثيل بلده".

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