20 شهيدا بينهم 9 أطفال.. الاحتلال يرتكب مجزرة مروعة في حي التفاح شرق مدينة غزة

غزة/سما/

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، جريمة مروعة بقصف مجموعة من الفلسطينيين، داخل حي التفاح شرق مدينة غزة.، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 20 مواطنا من بينهم 9 أطفال، وعشرات الإصابات في استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مسجد السيدة زينب بمحيط شارع يافا، داخل حي التفاح شرق مدينة غزة.

وفي سياق متصل، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في التقرير الإحصائي اليومي لعدد شهداء وجرحى العدوان على قطاع غزة؛ اليوم السبت، بأنه وصل مشافي القطاع 81 شهيدًا و422 مصابًا.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 56 ألفًا و412 شهيدًا، بالإضافة لـ 133 ألفًا و54 مصابًا بجروح متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا وغالبيتهم نساء وأطفال.

وأوضحت "الصحة" أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 (يوم خرق قوات الاحتلال للهدنة ووقف إطلاق النار) بلغت 6 آلاف و89 شهيدًا، إلى جانب 21 ألفًا و13 إصابة.



آخر الأحداث والتطورات الميدانية..

أفادت مصادر طبية في مشافي قطاع غزة، بأن 58 شهيدًا ارتقوا وأصيب العشرات إثر غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم السبت.

ونبهت مصادر محلية وطبية متطابقة إلى أن قصف الاحتلال المتواصل على مدينة خان يونس، جنوبي القطاع، تسبب بارتقاء 23 شهيدًا، منذ فجر اليوم السبت.

وصرح مجمع ناصر الطبي، بأن 4 مدنيين استشهدوا في قصف إسرائيلي على بلدة القرارة شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأشار "ناصر الطبي" إلى أن 6 شهداء ارتقوا إثر إطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مركز مساعدات شمالي مدينة رفح.



وشنّ طيران الاحتلال الحربي غارتين، مساء اليوم السبت، على منطقة "بطن السمين"؛ لا سيما شرق منطقة المقابر، جنوب خانيونس، تزامنًا مع قصف مدفعي مستمر استهدف بطن السمين وقيزان أبو رشوان.

واستهدف طيران الاحتلال الحربي، مساء اليوم السبت، منزلًا يعود لعائلة "النخالة" في شارع يافا محيط مسجد المحطة شرقي مدينة غزة.

وذكرت مصادر محلية أن طيران الاحتلال الحربي المسير شنّ، عصر اليوم السبت، غارة قرب مدخل مخيم البريج وسط قطاع غزة، أسفرت عن عدة إصابات بين المدنيين.



وأعلنت مصادر طبية، استشهاد المواطن إبراهيم علي صرصور (50 عاماً) جرّاء إصابته بطلق ناري من مُسيّرة إسرائيلية في دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بارتقى 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف حي التفاح شرق مدينة غزة.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني جثمان شهيد إثر قصف إسرائيلي على منطقة جباليا النزلة شمالي قطاع غزة.

وألقت طائرات إسرائيلية مُسيَّرة "كواد كابتر" عدداً من القنابل آخر شارع البنا بجباليا بالنزلة شمال قطاع غزة.

واستشهد 3 مواطنين هم: عاهد عدنان أبو يوسف، منير أبو مسامح، آدم عرفات فسيفس بالقرب من ملعب زاهر في منطقة عبسان الكبيرة بمدينة خانيونس.

وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي نيرانه قرب "مركز المساعدات الأمريكية" شمال مدينة رفح، ما أسفر عنه استشهاد كلاً من المواطنين عبد الباسط الهمص، عمار ياسر الزيناتي.

وارتقى الشقيقان حسين وإبراهيم محمد الحميدي، بعد استهداف مجموعة مواطنين شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.