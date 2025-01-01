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اسرائيل تكشف عن شروطها للتطبيع مع سوريا

السبت 28 يونيو 2025 02:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تكشف عن شروطها للتطبيع مع سوريا



القدس المحتلة/سما/

تعتزم إسرائيل البقاء في الأراضي السورية والاحتفاظ بمرتفعات الجولان، كشرط أساسي للتطبيع مع سوريا.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي "جدعون ساعر"، أن اعتراف سوريا بسيادة إسرائيل على الجولان يعد شرطًا لاتفاق مستقبلي مع الرئيس السوري أحمد الشرع.

وصرّح ساعر خلال حواره مع قناة "آي نيوز 24" العبرية، "إذا أُتيحت لإسرائيل فرصة التوصل إلى اتفاق سلام أو تطبيع مع سوريا، مع بقاء الجولان تحت السيادة الإسرائيلية، فهذا – في رأيي – أمر إيجابي لمستقبل الإسرائيليين".

في حين، أشار المصدر السوري إلى أن الاتفاق المزعوم، بحسب ما نقلته القناة العبرية، يتضمن انسحابًا تدريجيًا لإسرائيل من جميع الأراضي السورية التي سيطرت عليها بعد غزو المنطقة العازلة في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بما في ذلك قمة جبل الشيخ.

وتأتي تصريحات ساعر بالتزامن مع ما كشفه مصدر سوري مطّلع للقناة ذاتها، رجّح من خلاله إمكانية التوصل إلى اتفاق تطبيع بين دمشق وتل أبيب قبل نهاية 2025، ما يشير إلى تحركات دبلوماسية نشطة خلف الكواليس بين الجانبين.

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