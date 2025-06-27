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صاروخ يمني يُربك اسرائيل صباح اليوم ويعيد ملايين المستوطنين للملاجئ

السبت 28 يونيو 2025 09:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صاروخ يمني يُربك اسرائيل صباح اليوم ويعيد ملايين المستوطنين للملاجئ



القدس المحتلة/سما/

دوت صفارات الإنذار، صباح اليوم السبت 28 يوينو 2025، في مناطق واسعة جنوب فلسطين المحتلة، بعد إطلاق صاروخ من اليمن فيما طالب الاحتلال المستوطنين بالتوجه الى الملاجئ.

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قال "نفذنا محاولات لاعتراض صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل وقد يكون اعتراضه تم بنجاح.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بسماع دوي انفجار بمنطقة عراد شرق بئر السبع، بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن وتفعيل صفارات الإنذار.

وعقب اطلاق الصاروخ اليمني غرد عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية، حزام الأسد على موقع "إكس": "لن نترك غزة".

وتواصل القوات اليمنية إسناد المقاومة في قطاع غزة، ونصرة الشعب الفلسطيني خلال الإبادة الجماعية التي تشنها "إسرائيل" للعام الثاني على التوالي.

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