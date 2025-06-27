بالتفاصيل ..وقف إطلاق النار في غزة على طاولة حكومة الإحتلال الاحد ..

القدس المحتلة/سما/

قالت القناة 12 العبرية اليوم السبت 28 يونيو 2025 ان حكومة الاحتلال تعتقد أن فرص التوصل إلى اتفاق في غزة قد ازدادت، وهناك حديث عن صفقة على غرار مقترح ويتكوف، أي وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا مقابل إطلاق سراح 8-10 الاسرى أحياء ونصف الرهائن القتلى

وتابعت القناة أنه وخلال الستين يومًا الأولى، ستسعى "إسرائيل" إلى التوصل إلى اتفاق شامل وإنهاء الحرب.

وقالت قناة كان العبرية ان رئيس الوزراء نتنياهو أدار بالأمس جلسة محدودة بشأن قضية الأسرى والمفاوضات، ومن المتوقع عقد جلسة موسعة أكثر غداً الأحد.

وبينت القناة ان الجلسة لا تزال على شكل مشاورات أمنية، بمشاركة كبار المسؤولين في منظومة الأمن، وفريق وزاري صغير حسب ما فهمت، يناقش الحرب في غزة وأيضا المحادثات لإطلاق سراح الأسرى.

وتابعت القناة الى انه في الوقت نفسه، هناك ضغط كبير جدا تمارس من الوسطاء على "إسرائيل" وحماس، للوصول إلى وضع من "تقارب في المحادثات"، أو بعبارة أخرى، أن يرسل وفد إسرائيلي إلى الدوحة أو القاهرة، وتُرسل حماس وفدا إلى نفس المكان، وأن يجلسوا قدر الإمكان بالقرب من بعضهم البعض من أجل تحقيق تقدم واختراق.

وبينت قناة كان ان "إسرائيل" مستعدة من حيث المبدأ لإرسال وفد للمحادثات، لإجراء محادثات متابعة، لكن لديها شرط أن يكون ذلك في الإطار المعتاد، أي وفقا لمقترح "ويتكوف"، ما يعني عمليا العودة إلى نفس الفجوات القائمة.

حماس حتى الآن، رغم بعض التقديرات المختلفة، لم توافق على المقترح بصيغته المحدثة الثالثة، وربما تظهر مفاجآت أو تحديثات أخرى من جانبها، لكن في الخلاصة، الفجوات لا تزال قائمة، وهناك أيضا ضغط كبير جدا لتجسير هذه الفجوات.

وغرد الرئيس الامريكي دونالد ترامب الليلة الماضية بشأن وقف وقف إطلاق النار في غزة:

"نحن قريبون، أعتقد أننا سنحققه خلال الأسبوع القادم".