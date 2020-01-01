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قادة عرب على لوحة إعلانية في قلب تل أبيب.. دعوة جديدة لاتفاقيات أبراهام

الجمعة 27 يونيو 2025 06:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
قادة عرب على لوحة إعلانية في قلب تل أبيب.. دعوة جديدة لاتفاقيات أبراهام



لندن/سما/

تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الأخيرة، صورًا للوحة دعائية ضخمة نُصبت في أحد شوارع مدينة تل أبيب، تضم صور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعدد من القادة والزعماء العرب، تحت شعار يدعو إلى التسوية الإقليمية.


وتحمل اللوحة توقيع “مبادرة تحالف الأمن الإقليمي”، وهي مبادرة إسرائيلية ذات طابع سياسي وأمني. وتظهر في اللوحة صور 13 زعيمًا، من اليسار إلى اليمين: العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الرئيس اللبناني جوزف عون، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، السلطان العُماني هيثم بن طارق، الملك المغربي محمد السادس، والملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع.

وكُتِب على اللوحة باللغة العبرية عبارة: “وقت للحرب، وقت للتسوية؛ الآن هو وقت الاتفاقية الإبراهيمية‘”.


يأتي ذلك في ظل استمرار الحديث عن توسيع “اتفاقيات أبراهام”، وهي سلسلة اتفاقيات تطبيع عقدتها إسرائيل مع كل من الإمارات والبحرين عام 2020، بوساطة أمريكية خلال إدارة ترامب.


وكان ترامب قد صرّح، في مارس/آذار الماضي، بأن هناك دولًا عربية وإسلامية إضافية مهتمة بالانضمام إلى الاتفاقيات، واصفًا المبادرة بأنها “نجاح هائل”.
 

 

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