رام الله/سما/

أبرزت الصحف المحلية (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الجمعة، استشهاد وإصابة عشرات المواطنين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وتشييع جثامين شهداء كفر مالك الثلاثة، وتقديم السعودية دفعة من المنحة المقدمة لدولة فلسطين بقيمة 30 مليون دولار، ودعوة الاتحاد الأوروبي إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- حتى الأكفان انعدمت..!!

استشهاد أكثر من 80 مواطنا وإصابة العشرات في عدوان الاحتلال على قطاع غزة

- إصابات واعتقالات والاستيلاء على أراض في الضفة وتشييع جثامين شهداء كفر مالك وإضراب في رام االله والبيرة

- السعودية تقدم دفعة من المنحة المقدمة لدولة فلسطين بقيمة 30 مليون دولار

- "ميرسك العالمية" تقطع التعامل مع شركات مرتبطة بالمستوطنات

= وفد من البرلمان العربي يزور معبر رفح اليوم

- أبو الحمص: معلومات عن وجود حالات إعدام داخل معتقل "سديه تيمان"

- الاتحاد الأوروبي يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

- سانشيز: قطاع غزة يشهد إبادة جماعية

- اللواء رجب: جرائم الاحتلال لن تثني الأجهزة الأمنية عن أداء دورها الوطني في خدمة المواطن وتسهيل حياته اليومية

- "العمليات الحكومية" تؤكد إيصال عدد محدود من شاحنات المساعدات إلى مستودعات غزة

- جنبلاط: السلاح يجب ان يكون حصرا بيد الدولة

"الأيام":

- 90 شهيدا..غارة على سوق مكتظ في دير البلح واستهداف الخيام يتصاعد

= الأمم المتحدة تدين هجوم المستوطنين على كفر مالك

- الشرطة الإسرائيلية تقمع تظاهرة في تل أبيب طالبت بصفقة تبادل

- إسرائيل: مستعدون للتفاوض على "اتفاق مؤقت" في غزة

- واشنطن تموّل مؤسسة غزة الإنسانية وتدعو إلى دعم دولي لـ"عملها الحيوي"

- القمة الأوروبية تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة

- تحذير أممي من قرار إسرائيلي يمهّد لتهجير 1,200 مواطن من مسافر يطا

- بن غفير يسمح للمستوطنين بالرقص والغناء أثناء اقتحام المسجد الأقصى

- إخطار بالاستيلاء على مساحات واسعة في محافظة جنين لـ"أغراض عسكرية"

- البابا: قوة القانون الدولي والإنساني لم تعد تحترم

- فرنسا: الاعتراف بدولة فلسطين ليس من المحرمات

- رئيس وزراء إسبانيا: قطاع غزة يشهد "إبادة جماعية"

- 30 مليون دولار دعم من السعودية لفلسطين

- ترامب يدعو لإلغاء محاكمة نتنياهو: أميركا ستنقذ بيبي كما أنقذت إسرائيل

"القدس":

- مجزرة مروعة وسط سوق دير البلح

70 شهيداً وعشرات الجرحى بغارات على أنحاء مختلفة من القطاع

- كفر مالك تودع شهداء مجزرة المستوطنين

اقتحامات واعتقالات واسعة ومستوطنون يؤدون طقوساً تلمودية بالأقصى

- "الأونروا": أهالي القطاع مهددون بالموت عطشاً

- منحة سعودية لفلسطين بقيمة 30 مليون دولار

- الأردن: اعتداءات المستوطنين نتيجة لسياسات نتنياهو

- "يسرائيل هيوم" تكشف عن خطة ترمب بشأن مستقبل غزة والضفة

إنهاء الحرب خلال أسبوعين وتطبيق حل الدولتين

- نتنياهو وترمب يتفقان على إنهاء الحرب

- لندن وباريس تدينان جرائم المستوطنين بالضفة

- فرنسا: الاعتراف بدولة فلسطين ليس من المحرمات

- "الأونروا" مخيمات شمال الضفة تشهد تدميراً مستمراً

- عشائر غزة: المساعدات تحت رعايتنا المباشرة

- أردوغان يطالب ترمب بوقف الحرب في غزة