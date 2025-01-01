“سي إن إن”: ترامب يدرس تعويض إيران ببرنامج نووي سلمي في فوردو بـ30 مليار دولار يدفعها الخليجيون

وكالات / سما/

ذكرت شبكة “سي إن إن”، مساء اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تدرس استبدال موقع فوردو النووي الإيراني ببرنامج يدفع تكاليفه حلفاء واشنطن العرب في الخليج.

وأوضحت شبكة “سي إن إن” نقلا عن مصادر: “من بين الأفكار التي تم طرحها الأسبوع الماضي والتي يتم النظر فيها حاليا، فكرة أن يقوم حلفاء الولايات المتحدة في الخليج بدفع تكاليف استبدال منشأة فوردو النووية”.

وأفادت شبكة “سي إن إن” بأن “البيت الأبيض يناقش مساعدة إيران في الحصول على ما يصل إلى 30 مليار دولار لإنشاء برنامج نووي مدني، ويدرس استبدال منشأة فوردو النووية الإيرانية ببرنامج يموله حلفاء الولايات المتحدة في الخليج”.

وأضافت: “من بين الشروط قيد المناقشة، استثمار ما يقرب من 20 إلى 30 مليار دولار في برنامج نووي إيراني جديد لا يسمح بالتخصيب وسيتم استخدامه لأغراض مدنية”. فيما تشير المصادر إلى أن “هذه الأموال، برأي السلطات الأمريكية، يجب أن تقدمها دول عربية”.

كما أوضحت أن”الحوافز الأخرى تشمل رفع بعض العقوبات المحتملة على إيران والسماح لطهران بالوصول إلى 6 مليارات دولار في حسابات مصرفية أجنبية”.

وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، يوم الخميس، بأن الولايات المتحدة تسلك حاليا مسارا دبلوماسيا للمفاوضات مع إيران لتحقيق سلام مستدام في الشرق الأوسط.

وقالت للصحفيين: “نحن الآن على مسار دبلوماسي مع إيران . ويواصل الرئيس وفريقه، وخاصة المبعوث الخاص ويتكوف، التواصل مع الإيرانيين.. ونتطلع إلى سلام طويل الأمد في المنطقة”.

وأشارت صحيفة “فايننشال تايمز” بأن الدول الأوروبية تعتقد بأن مخزون اليورانيوم المخصب الإيراني لم يتم تدميره نتيجة الضربات الصاروخية والقصف الأمريكي.

كما أكدت أن الولايات المتحدة لم تقدم لحلفائها في الاتحاد الأوروبي “معلومات استخباراتية نهائية عن القدرات النووية المتبقية لإيران”. بالإضافة إلى ذلك، تمتنع واشنطن عن إصدار تصريحات واضحة حول كيفية تخطيط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبناء العلاقات المستقبلية مع طهران.

وشنت إسرائيل في 13 يونيو هجوما ضد إيران دام 12 يوما لضرب برنامجها النووي، فيما ردت طهران بضربات بالصواريخ والمسيرات ضد عشرات الأهداف في إسرائيل.

ودخلت الولايات المتحدة على خط المواجهة بقصف ثلاثة مواقع نووية إيرانية، فيما استهدفت طهران قاعدة “العديد” الأمريكية في قطر ردا على الهجوم الأمريكي قبل أن يعلن الرئيس دونالد ترامب، عن وقف لإطلاق النار بين إيران وإسرائيل يوم الثلاثاء الماضي.