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“50 رهينة وتوسيع نطاق اتفاقيات إبراهيم”.. نتنياهو يسعى لحسم الصفقة على أعلى المستويات

الجمعة 27 يونيو 2025 12:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
“50 رهينة وتوسيع نطاق اتفاقيات إبراهيم”.. نتنياهو يسعى لحسم الصفقة على أعلى المستويات



وكالات - سما-

صرح مسؤولون أمريكيون بأن هناك جهودا كبيرة تبذل لتحقيق تقدم في مفاوضات صفقة الرهائن في قطاع غزة.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن زخما كبيرا تشكل عقب الضربة في إيران ويمكن الحديث عن تقدم.
وأشارت الصحيفة إلى أن قطر مسيطرة للغاية على المفاوضات ورسالتها هي أن الاتفاقات مع حماس قابلة للتنفيذ.
وقالت نقلا عن مصادر إسرائيلية مشاركة في مفاوضات صفقة التبادل، إن تل أبيب ترفض هذه المرة إرسال وفد إلى القاهرة أو الدوحة إذ يسعى نتنياهو إلى حسم الصفقة على أعلى المستويات.

 

وبحسب المصادر ذاتها، فإن هذه الصفقة ليست كأي صفقة تقليدية تدار عبر مفاوضين ميدانيين بل تصاغ كاتفاق شامل يتخذ فيه القرار من قبل نتنياهو، والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والمبعوث الخاص ويتكوف، إلى جانب وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.
وأوضحت نقلا عن المصادر أن “الآخرين فهم مجرد أبواق لا يملكون أدنى فكرة عما يحدث أو عمق التفاصيل الجارية خلف الكواليس”.
وأكد المصدر أن “الصفقة التي يجري الحديث عنها أكبر، تتضمن وقف إطلاق النار في الحرب، وإعادة 50 رهينة، وتوسيع نطاق اتفاقيات إبراهيم.. هذا ما يهم ترامب.. إنه ليس هنا لإثارة المشاكل بل للقاء حميم”.

 

وعلى خلفية هذه التطورات، تجري مناقشات بشأن زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض، حيث صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، مساء الخميس، حول إمكانية زيارة نتنياهو لواشنطن: “لا يوجد موعد محدد حتى الآن، لكن رئيس الوزراء أبدى اهتمامه بزيارة البيت الأبيض ولقاء الرئيس وزيارة واشنطن”.
وأضافت: “الرئيس بالطبع، منفتح جدا على ذلك، لكن لا يوجد موعد محدد حاليا”.

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