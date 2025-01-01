  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

صحيفة عبرية : نتنياهو اتفق مع ترامب على إنهاء الحرب في غزة خلال أسبوعين

الخميس 26 يونيو 2025 07:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية : نتنياهو اتفق مع ترامب على إنهاء الحرب في غزة خلال أسبوعين



القدس المحتلة/سما/

توصلت الولايات المتحدة وإسرائيل إلى تفاهمات بشأن إنهاء الحرب في غزة خلال أسبوعين، حسب ما كشفته صحيفة إسرائيلية.

جاء ذلك في محادثة رباعية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ووزير الخارجية الامريكي ماركو روبيو.

يتضمن الاتفاق بحسب صحيفة إسرائيل اليوم إلى وتوسيع نطاق اتفاقيات إبراهيم، وفرض ما أسمته بعض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وطرد حماس، وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

وفقًا للتقرير سيتم توقيع اتفاق شامل خلال أسبوعين تقريبًا لإنهاء جولة القتال الحالية في غزة. وستتولى أربع دول عربية، منها مصر والإمارات العربية المتحدة، المسؤولية المباشرة عن إدارة قطاع غزة بعد انتهاء القتال. وسيتم عزل حركة حماس عن السلطة، ونفي قيادتها إلى دول عربية أخرى. وفي إطار هذا، من المتوقع أيضًا إطلاق سراح جميع الرهائن.

في إطار هذه الاتفاقية، ستُعرب عدة دول حول العالم عن استعدادها لاستقبال سكان غزة الراغبين في الهجرة من القطاع. ومن المتوقع أن تُسهم هذه الخطوة في استقرار المنطقة. ومن المتوقع أن تعترف دول عربية رئيسية أخرى بما فيها سوريا والسعودية ودول إسلامية أخرى - بدولة إسرائيل وتُقيم علاقات دبلوماسية معها. ويُمثل هذا توسعًا هامًا في اتفاقيات إبراهيم، مما سيُغير نظام التحالف الإقليمي.

في إطار الترتيب الناشئ، ستُعرب إسرائيل عن استعدادها المبدئي للدفع بحلٍّ مستقبليٍّ للصراع مع الفلسطينيين، قائمٍ على حل الدولتين.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تعترف الولايات المتحدة بتطبيق قدر معين من السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية- وهي خطوة دراماتيكية من المتوقع أن تثير نقاشا عاما وردود فعل على الساحة الدولية.

الأكثر قراءة اليوم

"القسام" تعرض مشاهد الكمين المركب الذي أسفر عن مقتل 7 جنود إسرائيليين في خانيونس (فيديو)

السيسي يصدر قرارا سارا للمصريين

سنضرب الساعة الواحدة هل يناسبكم.. تصريح ترامب عن تنسيق إيراني معه قبل ضرب قاعدة العديد في قطر

صحيفة عبرية : الرهان على ميليشيا أبو شباب في غزة مصيره الفشل وفشلت في التمدد خارج المنطقة العازلة قرب رفح..

ويتكوف : سنصدر إعلانًا هامًا قريبًا بشأن انضمام دول جديدة إلى “الاتفاقيات الإبراهيمية” وتطبيع علاقاتها مع إسرائيل

مسؤول استخباراتي إسرائيلي سابق يكشف الهدف الحقيقي للحرب الإسرائيلية على إيران

وزراء إسرائيليون: ما فعلناه في غزة لم يحقق نتائج ويجب انهاء الحرب بصفقة واحدة ..

الأخبار الرئيسية

الصحة الفلسطينية: 103 شهداء و219 إصابة خلال يوم في قطاع غزة

خامنئي: اسرائيل انهارت ووجهنا صفعة محكمة لأميركا وترامب بالغ في تضخيم الهجوم الاميركي ..

سنضرب الساعة الواحدة هل يناسبكم.. تصريح ترامب عن تنسيق إيراني معه قبل ضرب قاعدة العديد في قطر

ويتكوف : سنصدر إعلانًا هامًا قريبًا بشأن انضمام دول جديدة إلى “الاتفاقيات الإبراهيمية” وتطبيع علاقاتها مع إسرائيل

صحيفة عبرية : الرهان على ميليشيا أبو شباب في غزة مصيره الفشل وفشلت في التمدد خارج المنطقة العازلة قرب رفح..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية