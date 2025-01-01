صحيفة عبرية : نتنياهو اتفق مع ترامب على إنهاء الحرب في غزة خلال أسبوعين

القدس المحتلة/سما/

توصلت الولايات المتحدة وإسرائيل إلى تفاهمات بشأن إنهاء الحرب في غزة خلال أسبوعين، حسب ما كشفته صحيفة إسرائيلية.

جاء ذلك في محادثة رباعية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ووزير الخارجية الامريكي ماركو روبيو.

يتضمن الاتفاق بحسب صحيفة إسرائيل اليوم إلى وتوسيع نطاق اتفاقيات إبراهيم، وفرض ما أسمته بعض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وطرد حماس، وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

وفقًا للتقرير سيتم توقيع اتفاق شامل خلال أسبوعين تقريبًا لإنهاء جولة القتال الحالية في غزة. وستتولى أربع دول عربية، منها مصر والإمارات العربية المتحدة، المسؤولية المباشرة عن إدارة قطاع غزة بعد انتهاء القتال. وسيتم عزل حركة حماس عن السلطة، ونفي قيادتها إلى دول عربية أخرى. وفي إطار هذا، من المتوقع أيضًا إطلاق سراح جميع الرهائن.

في إطار هذه الاتفاقية، ستُعرب عدة دول حول العالم عن استعدادها لاستقبال سكان غزة الراغبين في الهجرة من القطاع. ومن المتوقع أن تُسهم هذه الخطوة في استقرار المنطقة. ومن المتوقع أن تعترف دول عربية رئيسية أخرى بما فيها سوريا والسعودية ودول إسلامية أخرى - بدولة إسرائيل وتُقيم علاقات دبلوماسية معها. ويُمثل هذا توسعًا هامًا في اتفاقيات إبراهيم، مما سيُغير نظام التحالف الإقليمي.

في إطار الترتيب الناشئ، ستُعرب إسرائيل عن استعدادها المبدئي للدفع بحلٍّ مستقبليٍّ للصراع مع الفلسطينيين، قائمٍ على حل الدولتين.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تعترف الولايات المتحدة بتطبيق قدر معين من السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية- وهي خطوة دراماتيكية من المتوقع أن تثير نقاشا عاما وردود فعل على الساحة الدولية.