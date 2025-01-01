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خامنئي: اسرائيل انهارت ووجهنا صفعة محكمة لأميركا وترامب بالغ في تضخيم الهجوم الاميركي ..

الخميس 26 يونيو 2025 02:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
خامنئي: اسرائيل انهارت ووجهنا صفعة محكمة لأميركا وترامب بالغ في تضخيم الهجوم الاميركي ..



طهران / وكالات /

قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، في خطاب متلفز، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة الأميركية "دخلت في الحرب بشكل مباشر لأنها شعرت أن دولة الاحتلال ستباد بالكامل".

واعتبر خامنئي أن واشنطن "لم تحقق أي إنجاز من هذا التدخل".

وأضاف خامنئي أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية انتصرت، ووجّهت صفعة قوية لأميركا المتغطرسة"، وذلك في أول خطاب له منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

وكان قد سبقه بتغريدة على منصة "إكس" هنأ فيها الإيرانيين بـ"النصر على إسرائيل".

وقال خامنئي "ان اسرائيل سحقت وانهارت تقريبا مقابل ضربات الجمهورية الإسلامية رغم كل ما لديه من ضجيج، وقواتنا تمكنت من اختراق الدفاعات المتعددة للاحتلال وجعلت مواقعه العسكرية مكشوفة لصواريخنا".

واضاف "على دولة الاحتلال أن تدرك أن أي اعتداء على الجمهورية الإسلامية ستكلفها ثمنا باهظا كما أبارك انتصارنا على أميركا التي دخلت الحرب لأنها شعرت أن اسرائيل ستدمر بالكامل".

وقالت "ان أميركا لم تحقق أي إنجاز من هذه الحرب وانتصرنا ووجهنا لها صفعة قاسية، مشيرا الى ان الرئيس الأميركي بالغ في تضخيم حجم الهجوم الأميركي لكنه يعلم الحقيقة".

ولفت "ان الشعب الإيراني وقف صفا واحدا لدعم قواتنا وأظهر شخصيته وأثبت أنه متحد في الأوقات اللازمة".

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