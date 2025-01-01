  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

سنضرب الساعة الواحدة هل يناسبكم.. تصريح ترامب عن تنسيق إيراني معه قبل ضرب قاعدة العديد في قطر

الخميس 26 يونيو 2025 10:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سنضرب الساعة الواحدة هل يناسبكم.. تصريح ترامب عن تنسيق إيراني معه قبل ضرب قاعدة العديد في قطر



واشنطن / وكالات /

 أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة تفاعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي بعد كشفه تفاصيل غير مسبوقة عن اتصال إيران بالولايات المتحدة قبل ضربها قاعدة "العديد" الجوية في قطر.

 

وجاءت تصريحات ترامب على هامش قمة حلف الناتو في لاهاي أمس الأربعاء، كاشفا عن تفاصيل مثيرة للجدل حول طبيعة التنسيق مع طهران.

وقال الرئيس الامريكي: "كانوا (الإيرانيين) لطيفين جدا وأعطونا تحذيرا قالوا إننا سنطلق النار على قاعدة العديد في قطر، هل الساعة الواحدة مناسبة؟ قلت حسنا، وأخلى الجميع من القاعدة ولم يصب أحد".

وأضاف ترامب: "من بين الصواريخ الـ14 عالية التقنية التي أطلقت على القاعدة في قطر، أسقطت الصواريخ الـ14 جميعها بواسطة معداتنا".

ولاقت تصريحات ترامب هذه تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق حساب قائلا: "تصريح غامض بدون دليل، بأي وسيلة كان الاتصال، هاتفي، مكتوب، مرسول، الرئيس رد على الهجوم الإيرني بذكاء اصطناعي".

وكتب ناشط: "إنه أمر بأخلاء القاعده..  فهو بيلم الدور..  عامل حساب لإيران.. إنما لو مش خايف من إيران كان رفض".

واكتفى بعض الناشطين بإعادة نشر فيديو للرئيس الأمريكي وهو يدلي بتلك التصريحات.

والاثنين الماضي استهدفت إيران قواعد أمريكية في المنطقة، إذ أطلقت دفعة صواريخ صوب قطر والعراق، وذلك بعد الهجوم الأمريكي الذي استهدف 3 منشآت نووية، هي الأبرز لدى طهران.

وأعلن التلفزيون الإيراني في الوقت ذاته، بدء عملية "بشائر الفتح" ضد قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر.

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية القطرية بشدة هذا الهجوم، معتبرة أنه يعد "انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي، ولأحكام القانون الدولي".

في حين أكد مجلس الأمن القومي الإيراني أن العمليات التي نفذتها إيران "خالية من أي تهديد أو خطر على الدولة الصديقة والشقيقة قطر وشعبها".

الأكثر قراءة اليوم

"القسام" تعرض مشاهد الكمين المركب الذي أسفر عن مقتل 7 جنود إسرائيليين في خانيونس (فيديو)

ترامب: ويتكوف أخبرني أن اتفاق غزة قريب والمفاوضات تتقدم بصورة كبيرة

"يديعوت أحرونوت" تتحدث عن معركة لاحتواء عملاء "الموساد" في إيران

قناة إسرائيلية: مصر وقطر تعدان مقترحات جديدة لوقف حرب غزة

استطلاع إسرائيلي: 67% يؤيدون إنهاء الحرب بغزة

خبير دولي يحذر: العد التنازلي للمؤامرة الكبرى على مصر بدأ

السيسي يصدر قرارا سارا للمصريين

الأخبار الرئيسية

ويتكوف : سنصدر إعلانًا هامًا قريبًا بشأن انضمام دول جديدة إلى “الاتفاقيات الإبراهيمية” وتطبيع علاقاتها مع إسرائيل

تصعيد في عمليات القتل ..عشرات الشهداء والجرحى وتدمير منازل وأوامر إخلاء بجباليا

صحيفة عبرية : الرهان على ميليشيا أبو شباب في غزة مصيره الفشل وفشلت في التمدد خارج المنطقة العازلة قرب رفح..

وزراء إسرائيليون: ما فعلناه في غزة لم يحقق نتائج ويجب انهاء الحرب بصفقة واحدة ..

+

"القسام" تعرض مشاهد الكمين المركب الذي أسفر عن مقتل 7 جنود إسرائيليين في خانيونس (فيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية