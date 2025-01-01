سنضرب الساعة الواحدة هل يناسبكم.. تصريح ترامب عن تنسيق إيراني معه قبل ضرب قاعدة العديد في قطر

وجاءت تصريحات ترامب على هامش قمة حلف الناتو في لاهاي أمس الأربعاء، كاشفا عن تفاصيل مثيرة للجدل حول طبيعة التنسيق مع طهران.

وقال الرئيس الامريكي: "كانوا (الإيرانيين) لطيفين جدا وأعطونا تحذيرا قالوا إننا سنطلق النار على قاعدة العديد في قطر، هل الساعة الواحدة مناسبة؟ قلت حسنا، وأخلى الجميع من القاعدة ولم يصب أحد".

وأضاف ترامب: "من بين الصواريخ الـ14 عالية التقنية التي أطلقت على القاعدة في قطر، أسقطت الصواريخ الـ14 جميعها بواسطة معداتنا".

ولاقت تصريحات ترامب هذه تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق حساب قائلا: "تصريح غامض بدون دليل، بأي وسيلة كان الاتصال، هاتفي، مكتوب، مرسول، الرئيس رد على الهجوم الإيرني بذكاء اصطناعي".

وكتب ناشط: "إنه أمر بأخلاء القاعده.. فهو بيلم الدور.. عامل حساب لإيران.. إنما لو مش خايف من إيران كان رفض".

واكتفى بعض الناشطين بإعادة نشر فيديو للرئيس الأمريكي وهو يدلي بتلك التصريحات.

والاثنين الماضي استهدفت إيران قواعد أمريكية في المنطقة، إذ أطلقت دفعة صواريخ صوب قطر والعراق، وذلك بعد الهجوم الأمريكي الذي استهدف 3 منشآت نووية، هي الأبرز لدى طهران.

وأعلن التلفزيون الإيراني في الوقت ذاته، بدء عملية "بشائر الفتح" ضد قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر.

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية القطرية بشدة هذا الهجوم، معتبرة أنه يعد "انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي، ولأحكام القانون الدولي".

في حين أكد مجلس الأمن القومي الإيراني أن العمليات التي نفذتها إيران "خالية من أي تهديد أو خطر على الدولة الصديقة والشقيقة قطر وشعبها".