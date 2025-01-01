تصعيد في عمليات القتل ..عشرات الشهداء والجرحى وتدمير منازل وأوامر إخلاء بجباليا

غزة /سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٠١ لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى ١٠٠ شهيد منذ فجر الاربعاء في مختلف مناطق القطاع .

غزة والشمال

وتعرضت مدينة غزة وجباليا البلد لسلسلة من الغارات الجوية العنيفة والأحزمة النارية.

وارتقى خمسة شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين بحي الشيخ رضوان غربي مدينة غزة

وقالت مصادر محلية ان الشهداء هم أبو عبد الله الشيخ خليل وزوجته وأبنائه.

واستشهد ستة مواطنين ونحو عشرين إصابة في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة مطلق قرب مدرسة الروم الأرثوذكس على دوار كيرفور غربي مدينة غزة.

وكان خمسة مواطنين ارتقوا ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة التلمس في منطقة الكرامة شمال غربي مدينة غزة وهم:أنس ياسر التلمس ، شهد ياسر التلمس ، أم أنس التلمس ، تسنيم ياسر التلمس ،لين محمود التلمس.

ونفذ طيران الاحتلال عمليات قصف شملت مخيم الشاطيء وحي الشجاعية والتفاح ودوار أنصار وشارع الثلاثيني وكلها خلفت اعداد كبيرة من الشهداء والجرحى.

وقصفت طائرات الاحتلال عشر منازل في جباليا البلد والنزلة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ما اسفر ايضا عن استشهاد ستة مواطنين.

وسط القطاع

وارتقى ثلاثة شهداء ومصابون بنيران جيش الاحتلال في محيط جسر وادي غزة بالقرب من نتساريم وسط قطاع غزة، عُرف منهم:جمعة عبد الله الهور وإسماعيل جراد.

واصيب عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة نصار في محيط صالة قصر السلطان شمالي مخيم المغازي وسط القطاع.

جنوب القطاع

واستشهد صباح اليوم المواطن محمود حسان الجعبير إثر قصف من مسيرة إسرائيلية في محيط المستشفى الميداني الأردني غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وارتقى خمسة شهداء وعدد من الإصابات جراء غارة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين لعائلة أبو عرب في حي المجايدة في مواصي خانيونس جنوبي قطاع غزة

كما ارتقى اربعة شهداء جراء قصف الاحتلال على منطقة ارميضة في بلدة بني سهيلا شرق خانيونس.

وأطلق جيش الاحتلال النار صوب منتظري المساعدات شمال غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وكان ١٥ مواطنا ارتقوا بقصف متفرق على خان يونس ومنتظري المساعدات برفح.

احصائيات الصحة

وفي سياق متصل وصل مشافي قطاع غزة ٧٩ شهيدا بينهم خمسة شهداء انتشال ، و ٣٩١ إصابة خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٥٦١٥٦ شهيدا و ١٣٢٢٣٩ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣ م.

وبلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت (٥٨٣٣ شهيد ٢٠١٩٨ اصابة).

وبلغت اعداد الشهداء والمصابين والمفقودين من السكان المدنيين المًجوَّعين الذين قتلتهم قوات الاحتلال "الإسرائيلي" خلال محاولتهم الحصول على الغذاء من (مصائد الموت) مراكز "المساعدات الأمريكية – الإسرائيلية" منذ بدء عملها بتاريخ ٢٧ مايو ٢٠٢٥ ٥٤٩ شهيداً و ٤٠٦٦ إصابة.