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الاستخبارات الايرانية: نخوض حرباً خفية ضد الموساد والـ"CIA" والـ"MI6"

الخميس 26 يونيو 2025 08:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاستخبارات الايرانية: نخوض حرباً خفية ضد الموساد والـ"CIA" والـ"MI6"



وكالات - سما-

أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية أنّها تخوض معركة شرسة متعددة الطبقات مع أجهزة استخبارية معادية تشمل "الموساد" الإسرائيلي، ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، والاستخبارات البريطانية (MI6).

وأكّدت الوزارة أنّها تعتمد على شبكات استخبارية متخصصة لجمع معلومات حساسة واستراتيجية، مشيرةً إلى أن عمليات الرصد تشمل نشاطات تتعلق بـ"المفاوضات النووية غير المباشرة" وسلوك إدارة ترامب.

وكشفت الوزارة أنها قدّمت تقديرات استخبارية دقيقة للقيادات العليا في الدولة، تُبنى على تحليل تحركات الخصوم الإقليميين والدوليين.

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