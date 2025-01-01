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ترامب: يجب إلغاء محاكمة نتنياهو على الفور أو منحه عفوا

الخميس 26 يونيو 2025 08:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: يجب إلغاء محاكمة نتنياهو على الفور أو منحه عفوا



وكالات / سما/

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إلغاء محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فورا أو منحه عفوا، واصفا استمرار الإجراءات القضائية ضده في ظل الحرب بأنها "أمر غير مسبوق" و"حملة سخيفة".

وقال ترامب: "صُدمت لسماع أن إسرائيل، التي تمر بإحدى أعظم لحظاتها التاريخية، لا تزال تواصل هذه المحاكمة الطويلة ضد رئيس وزرائها في وقت الحرب".

وأضاف: "لا يوجد في تاريخ إسرائيل من قاتل بشجاعة أو كفاءة أكبر من نتنياهو، وهو الرجل الذي عمل بانسجام تام معي كرئيس أميركي".

وأكد ترامب أن "الولايات المتحدة أنقذت إسرائيل، والآن حان الوقت لتكون إسرائيل هي من تنقذ نتنياهو"، مشددًا على أن استمرار المحاكمة في هذا التوقيت يُعد إساءة لرجل قدم الكثير لبلاده .

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