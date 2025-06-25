الشرع خلال لقاء وجهاء القنيطرة والجولان: نعمل على وقف اعتداءات إسرائيل بمفاوضات غير مباشرة

دمشق/سما/

أكّد الرئيس السوري خلال المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، خلال لقائه وجهاء القنيطرة والجولان، أن دمشق تعمل على وقف اعتداءات إسرائيل، بمفاوضات غير مباشرة.

وأفادت الرئاسة السورية، بأن الشرع، "أكد في لقائه وجهاء القنيطرة والجولان، العمل على وقف اعتداءات إسرائيل بمفاوضات غير مباشرة".

وذكرت وكالة الأنباء السورية ("سانا")، أن "رئيس الجمهورية العربية السورية، أحمد الشرع، يجتمع مع وجهاء وأعيان محافظة القنيطرة والجولان".



وأضافت أنه "ناقش معهم الأوضاع الخدمية والمعيشية والأمنية في المحافظة، كما استمع إلى مداخلات الحضور التي تناولت احتياجاتهم ومعاناتهم من التوغلات والاعتداءات الاسرائيلية المتكررة".



ووفق الوكالة، فقد "أكد الرئيس العمل على وقف الاعتداءات من خلال مفاوضات غير مباشرة عبر وسطاء دوليين".



كما "شدد على أهمية دور الوجهاء في تعزيز الروابط الوطنية، ونقل هموم المواطنين".

وفي أيار/ مايو، كان الرئيس السوريّ، قد قال إن دمشق تجري مفاوضات غير مباشرة عبر وسطاء مع تل أبيب، في محاولة "لامتصاص الوضع ومنع فقدان السيطرة"، في ظل الانتهاك الإسرائيلي المتواصل لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، واعتداءاتها المتصاعدة.

وقال الشرع حينها، في تصريحات أدلى بها خلال مؤتر صحافي مشترك مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال زيارته إلى باريس، "منذ وصولنا إلى دمشق صرحنا لكل الجهات المعنية بأن سورية ملتزمة باتفاق عام 1974"، وأضاف أن "على قوات ‘أوندوف‘ (قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك) العودة إلى الخط الفاصل"، مشيرا إلى أنها أجرت عدة زيارات إلى دمشق في هذا السياق.