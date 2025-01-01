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‌‏الجيش الإسرائيلي: قتلنا أحد المسؤولين عن تحويل الأموال لأنشطة "حزب الله"

الأربعاء 25 يونيو 2025 06:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
‌‏الجيش الإسرائيلي: قتلنا أحد المسؤولين عن تحويل الأموال لأنشطة "حزب الله"



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قضى على رئيس مركز صرافة كان يتعاون مع "حزب الله" لتحويل الأموال من إيران لصالح أنشطته.


وأوضح الجيش في بيان أنه يوم أمس الثلاثاء، وبناء على معلومات استخبارية "شن سلاح الجو غارة جوية في جنوب لبنان أسفرت عن مقتل هيثم عبد الله بكري، رئيس مركز صرافة الصادق"، مشيرا إلى أن "بكري كان يعمل مع حزب الله  لتحويل الأموال لصالح أنشطة الحزب".


وذكر أن "مركز صرافة "الصادق" يعمل كمخزن ومركز تحويل أموال لصالح الحزب، ويتم من خلاله تحويل الأموال القادمة من "فيلق القدس" الإيراني"، مشيرا إلى أن "هذه الأموال تستخدم هذه الأموال من قبل حزب الله لأغراض عسكرية، بما في ذلك شراء الأسلحة، وتصنيع الوسائل القتالية، ودفع رواتب للعناصر، ويتم تحويلها أيضا لأغراض إرهابية ولتمويل استمرار أنشطة حزب الله".

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه في نهاية الأسبوع الماضي في إيران، تم القضاء على بهنام شهرياري، قائد "الوحدة 190" التابعة لفيلق القدس. وكان شهرياري يشرف بشكل حصري على الآليات التي مكّنت من تحويل مئات ملايين الدولارات سنويا إلى فيلق القدس ووكلائه.

وشملت هذه الآليات مسارات لتحويل الأموال من فيلق القدس إلى حزب الله، من خلال عمليات مقاصة بين مراكز الصرافة في تركيا والعراق والإمارات العربية المتحدة مع مراكز صرافة لبنانية.

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