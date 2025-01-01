استشهاد طفل برصاص الاحتلال في اليامون

جنين/سما/

استشهد مساء اليوم الأربعاء، طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة اليامون غرب جنين.

وقالت مصادر محلية، إن الطفل ريّان تامر حوشية (15 عاما)، استشهد برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي بعد إطلاق النار عليه بشكل مباشر خلال اقتحام البلدة، ونقل إلى مركز اليامون الطبي شهيدا.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت اليامون مساء اليوم ونشرت فرق المشاة في الشوارع وعلى أسطح المنازل وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين.

وباستشهاد حوشية يرتفع عدد الشهداء في محافظة جنين منذ بدء العدوان على مدينة ومخيم جنين في الحادي والعشرين من كانون الثاني/ يناير الماضي الى ٣٩ شهيدا.