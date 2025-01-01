  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الجيش الإسرائيلي يعاني نقصا في بعض الأسلحة الرئيسية

الأربعاء 25 يونيو 2025 06:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعاني نقصا في بعض الأسلحة الرئيسية



القدس المحتلة/سما/

أفادت شبكة nbc news الأمريكية بأن الجيش الإسرائيلي يواجه نقصا في بعض أنواع الأسلحة الأساسية، بينما يسعى الرئيس دونالد ترامب إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.


وقال مسؤولين أمريكيين للشبكة إن إسرائيل تعاني تحديدا من تراجع في مخزون الذخائر، في وقت تتصاعد فيه التوترات بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية ضغوط الرئيس الأمريكي لوقف العمليات العسكرية، عقب 12 يوما من الضربات المتبادلة بين الجانبين.

ولم يصدر أي رد من المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية على طلب التعليق بشأن هذه المعلومات، كما امتنع مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية عن الإدلاء بأي تصريح.

وفي موازاة ذلك، صرّح القائم بأعمال رئيس العمليات البحرية في الولايات المتحدة، جيمس كيلبي، خلال شهادته أمام مجلس الشيوخ، بأن البحرية الأمريكية ما زالت تمتلك ما يكفي من الصواريخ اللازمة للدفاع عن إسرائيل، غير أنه أشار إلى أن وتيرة استخدام هذه الصواريخ باتت "مقلقة".

الأكثر قراءة اليوم

"كارثة جماعية".. مقتل 8 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين في حدث أمني بغزة

خفايا وقف إطلاق النار بين ايران واسرائيل : روسيا هدّدت بضخ “ذخائر وأنظمة دفاع” في حالتين “قتل خامنئي وتغيير النظام”..

محدث..الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط في كمين للمقاومة بخان يونس جنوب قطاع غزة

"سقوط جندي بعملية قنص واستهداف آلية مسافة صفر".."القسام" تعرض مشاهد من عملياتها

ترامب: ويتكوف أخبرني أن اتفاق غزة قريب والمفاوضات تتقدم بصورة كبيرة

"أولمرت": على الرئيس ترامب أن يقول لنتنياهو كفى ..

إيران تقرر وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة وصحيفة عبرية تشكك بتصريحات نتنياهو حول ازالة التهديد النووي

الأخبار الرئيسية

685bee104c59b721ea542787

ترامب: "إسرائيل" أرسلت عملاء إلى المواقع النووية الإيرانية التي تعرضت للقصف للتأكد من تدميرها

685babe2423604731b150d58

"يديعوت أحرونوت" تتحدث عن معركة لاحتواء عملاء "الموساد" في إيران

31ipj-5-730x438

مباحثات قريبة لتهدئة غزة.. وبحبح: نقطة خلاف وحيدة بقيت تتضمن جملة واحدة

الرئيس عباس : مستعدون للعمل مع الرئيس ترمب للتوصل إلى اتفاق سلام شامل ..

حماس: المفاوضات تكثفت في الساعات الأخيرة وإسرائيل تنفي وجود تقدم …

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية