الجيش الإسرائيلي يعاني نقصا في بعض الأسلحة الرئيسية

القدس المحتلة/سما/

أفادت شبكة nbc news الأمريكية بأن الجيش الإسرائيلي يواجه نقصا في بعض أنواع الأسلحة الأساسية، بينما يسعى الرئيس دونالد ترامب إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.



وقال مسؤولين أمريكيين للشبكة إن إسرائيل تعاني تحديدا من تراجع في مخزون الذخائر، في وقت تتصاعد فيه التوترات بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية ضغوط الرئيس الأمريكي لوقف العمليات العسكرية، عقب 12 يوما من الضربات المتبادلة بين الجانبين.

ولم يصدر أي رد من المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية على طلب التعليق بشأن هذه المعلومات، كما امتنع مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية عن الإدلاء بأي تصريح.

وفي موازاة ذلك، صرّح القائم بأعمال رئيس العمليات البحرية في الولايات المتحدة، جيمس كيلبي، خلال شهادته أمام مجلس الشيوخ، بأن البحرية الأمريكية ما زالت تمتلك ما يكفي من الصواريخ اللازمة للدفاع عن إسرائيل، غير أنه أشار إلى أن وتيرة استخدام هذه الصواريخ باتت "مقلقة".