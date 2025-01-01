ترامب: ويتكوف أخبرني أن اتفاق غزة قريب والمفاوضات تتقدم بصورة كبيرة

وكالات - سما-

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح اليوم الأربعاء في مؤتمر حلف شمال الأطلسي (الناتو) أن "هناك تقدمًا كبيرًا في مفاوضات غزة" بعد وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وإيران.

وزعم ترامب أن "الهجوم على إيران سيساعد في إطلاق سراح الاسرى"، مضيفًا أنه في محادثة مع مبعوثه ستيف ويتكوف، قال إن "الأمر قريب جدًا"، على حد تعبيره.

وكشف إن "هناك تقدم كبير في غزة والضربات على إيران ستساعد في التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الاسرى الإسرائيليين ".واضاف قائلا "ويتكوف أخبرني أن اتفاق غزة وشيك".

تأتي تصريحات ترامب بعد أن رجّح مسؤول أمني إسرائيلي كبير الليلة الماضية أن انفراجًا في محادثات التوصل إلى اتفاق قد يكون وشيكًا، "عقب تغيير في التوازن الإقليمي بعد الحرب مع إيران".

في الوقت نفسه، صرّح بشارة بحبح، رجل الأعمال الأمريكي الفلسطيني، المسؤول عن قناة الوساطة غير المباشرة بين الولايات المتحدة وحماس، بأن "هناك عدة مقترحات مطروحة لوقف إطلاق النار في غزة، بعضها شامل وبعضها جزئي.