مؤيد للفلسطينيين يفوز في الانتخابات التمهيدية عن الحزب الديمقراطي لمنصب عمدة نيويورك

نيويورك /سما/

المرشح زهران ممداني وهو ناشط مؤيد للفلسطينيين وعضو في البرلمان يبلغ من العمر 33 عامًا في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي لانتخابات رئاسة بلدية نيويورك، في نتيجة أقرّ بها منافسه الرئيسي، حاكم الولاية السابق أندرو كومو.

وعلى الرّغم من أنّ فرز الأصوات كان لا يزال جاريا، فقد أقرّ كومو بهزيمته، قائلا أمام أنصاره «لم تكن الليلة ليلتنا... لقد فاز (زهران ممداني)»، حسب وكالة «فرانس برس».

وجاء التصريح في حين أظهرت النتائج بعد فرز أكثر من 90% من الأصوات، أنّ المرشح اليساري المسلم يتصدّر السباق بأكثر من 43% من الأصوات، مقارنة بـ36% لكومو.