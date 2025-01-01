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مؤيد للفلسطينيين يفوز في الانتخابات التمهيدية عن الحزب الديمقراطي لمنصب عمدة نيويورك

الأربعاء 25 يونيو 2025 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مؤيد للفلسطينيين يفوز في الانتخابات التمهيدية عن الحزب الديمقراطي لمنصب عمدة نيويورك



نيويورك /سما/

المرشح زهران ممداني وهو ناشط مؤيد للفلسطينيين وعضو في البرلمان يبلغ من العمر 33 عامًا في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي لانتخابات رئاسة بلدية نيويورك، في نتيجة أقرّ بها منافسه الرئيسي، حاكم الولاية السابق أندرو كومو.

وعلى الرّغم من أنّ فرز الأصوات كان لا يزال جاريا، فقد أقرّ كومو بهزيمته، قائلا أمام أنصاره «لم تكن الليلة ليلتنا... لقد فاز (زهران ممداني)»، حسب وكالة «فرانس برس».

وجاء التصريح في حين أظهرت النتائج بعد فرز أكثر من 90% من الأصوات، أنّ المرشح اليساري المسلم يتصدّر السباق بأكثر من 43% من الأصوات، مقارنة بـ36% لكومو.

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