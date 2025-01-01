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“القسام” تعلن مقتل وجرح عدد من الجنود الإسرائيليين داخل أحد المنازل بجنوب قطاع غزة

الأربعاء 25 يونيو 2025 08:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
“القسام” تعلن مقتل وجرح عدد من الجنود الإسرائيليين داخل أحد المنازل بجنوب قطاع غزة



غزة/سما/

أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”، مساء الثلاثاء، مقتل وجرح عدد من العسكريين الإسرائيليين، في كمين مركب نفذه مقاتلوها استهدف قوة إسرائيلية تحصنت داخل منزل في خان يونس جنوب قطاع غزة.
وقالت القسام في منشور على تلغرام: “تمكن مجاهدو القسام من تنفيذ كمين مركب استهدف قوة صهيونية تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة (الياسين 105) وقذيفة (RBG) في منطقة الترخيص القديم جنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع”.
وذكرت أن عناصرها استهدفوا المنزل بالأسلحة الرشاشة مما أدى لوقوع القوة الإسرائيلية بين قتيل وجريح.

وأشارت “القسام” إلى أنها استهدفت دبابة إسرائيلية من نوع “ميركفاه” بعبوة “شواظ” وقذيفة “الياسين 105” في نفس المنطقة.
ولم تبين الكتائب موعد تنفيذ العملية، فيما لم يرد تعقيب فوري من الجيش الإسرائيلي على الحادثة.

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