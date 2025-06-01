"سقوط جندي بعملية قنص واستهداف آلية مسافة صفر".."القسام" تعرض مشاهد من عملياتها جنوب غزة

ونشر "الإعلام العسكري" في "القسام" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من استهداف جنود وآليات العدو في محاور التوغل شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع"، ضمن سلسلة عمليات "حجارة داود".

وجاءت تفاصيل العمليات وفقا لما ذكرته "القسام" في الفيديو:

-عملية قنص 1:

التاريخ: 18 يونيو 2025.

المكان: منطقة السناطي - عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس.

عملية قنص مشتركة مع سرايا القدس.

أسفرت العملية عن مقتل رقيب في وحدة الهندسة.

وأبانت اللقطات رصد الجنود، وإصابة جندي بشكل مباشر وسقوطه، حيث حمله جنود آخرون إلى داخل مبنى.

- عملية قنص 2:

التاريخ: 11 يونيو 2025.

المكان: نطقة السناطي - عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس.

المكان: نطقة السناطي - عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس. عملية قنص جندي صهيوني.

أسفرت العملية عن إصابة جنديين بجروح متوسطة.

وأظهرت المشاهد "هبوط الطيران المروحي للإخلاء".

- استهداف ناقلة جند بعبوة ناسفة (من مسافة صفر):

التاريخ: 16 يونيو 2025.

المكان: عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس.

عملية مشتركة مع سرايا القدس.

أسفرت العملية عن وقوع جنود العدو بين قتيل وجريح.

- عملية استهداف مبنى:

التاريخ: 15 يونيو 2025.

المكان: منطقة القديحات - عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس.

استهداف مبنى تحصن بداخله 11 جنديا صهيونيا بقذيفة TBG وقذيفة أفراد.

أسفرت العملية عن وقوع جنود العدو بين قتيل وجريح.

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ويظهر موقع الجيش الإسرائيلي في آخر تحديث لبياناته، أن عدد القتلى في صفوفه بلغ منذ السابع من أكتوبر (2023) وخلال الغزو البري لغزة ولبنان والمواجهة مع إيران 872 عسكريا، ما بين ضباط وجنود.