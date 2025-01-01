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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في صفوفه بالقصف الإيراني الأخير (صورة)

الثلاثاء 24 يونيو 2025 07:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في صفوفه بالقصف الإيراني الأخير (صورة)



أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، مقتل جندي إسرائيلي بصفوفه في الوحدة متعددة الأبعاد (888) بالقصف الإيراني الأخير صباحا.


وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن الجندي المقتول هو العريف إيتان ساكس، 18 عامًا، من بئر السبع، جندي في تدريب قتالي بالوحدة متعددة الأبعاد (888)، قُتل بصاروخ أُطلق من إيران.


وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أعلنت فجر اليوم الثلاثاء، عن تعرض إسرائيل لهجوم صاروخي إيراني واسع النطاق، في واحدة من أعنف الضربات منذ اندلاع التصعيد بين الطرفين.

فيما أفادت مصادر إسرائيلية بمقتل 4 أشخاص إضافة إلى 22 إصابة ما بين خفيفة ومتوسطة، جراء الضربة الصاروخية الإيرانية الأخيرة فجر اليوم، قبل سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين.

وفي وقت لاحق أشارت الطوارئ الإسرائيلية إلى ارتفاع عدد قتلى القصف الإيراني في بئر السبع إلى 7 أشخاص.

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