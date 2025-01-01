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رئيس وزراء إيطاليا السابق: ترامب ارتكب خطأ تاريخيا بضرب المنشآت النووية الإيرانية

الثلاثاء 24 يونيو 2025 07:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس وزراء إيطاليا السابق: ترامب ارتكب خطأ تاريخيا بضرب المنشآت النووية الإيرانية



روما/سما/

اعتبر رئيس وزراء إيطاليا السابق زعيم حركة "النجوم الخمسة" المعارضة جوزيبي كونتي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ارتكب خطأ تاريخيا بضرب المنشآت النووية في إيران.


وقال كونتي في مقابلة مع صحيفة "ريبوبليكا": ترامب ارتكب خطأ تاريخيا، وسيطالبه ناخبوه بردود حاسمة خلال الانتخابات النصفية"، مؤكدا أن بلاده ترفض المشاركة في أي تصعيد عسكري، حتى بصورة غير مباشرة.

وأضاف: "لا يمكن لأي شخص عاقل أن يؤيد نظام الحكم الديني في إيران، لكن تشريع استخدام القوة الأحادية الجانب خارج القانون الدولي يفتح الباب أمام أسوأ الأنظمة الاستبدادية لامتلاك أسلحة نووية".

وأكد أن التغاضي عن الهجوم الأمريكي والإسرائيلي على إيران يضعف منطق إدانة التصرفات الروسية في أوكرانيا، داعيا إلى موقف متوازن يحترم القانون الدولي.

ويوم أمس الاثنين، بدأت إيران هجوما يستهدف قواعد أمريكية في المنطقة، إذ أطلقت دفعة صواريخ صوب قطر والعراق، وذلك بعد الهجوم الأمريكي الذي استهدف 3 منشآت نووية، هي الأبرز لدى طهران.

بدوره، أكد المرشد الإيراني علي خامنئي في أول تغريدة له بعد الهجوم الإيراني على قاعدة العديد الأمريكية في قطر، أن بلاده "لن تخضع لاعتداء من أيٍّ كان".

ويوم أمس، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهجوم الإيراني على قاعدة العديد الجوية في قطر، ردا على الضربات الأمريكية التي استهدفت المنشآت النووية، بالضعيف.

وقال ثلاثة مسؤولين إيرانيين، مطلعين على الخطط، إن إيران أبلغت المسؤولين القطريين مسبقا باقتراب الهجمات، كوسيلة لتقليل الخسائر.

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