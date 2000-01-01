الفلسطيني وسام أبو علي يعادل إنجاز بيليه بعد 63 عاما (فيديو)

ورغم خروج الأهلي المصري رسميا من كأس العالم للأدية بنظامها الجديد، إلا أن أبو علي قدم لمحات استثنائية، وخط اسمه في سجلات البطولة العالمية بأحرف ذهبية.

ولم يوفق الأهلي في تجاوز دور المجموعات رغم تقديم عروض قوية في بعض الفترات، ففي المباراة الافتتاحية أمام إنتر ميامي، كان قريبا من تحقيق الفوز لكنه اكتفى بالتعادل، ثم خسر أمام بالميراس بهدفين نظيفين في الجولة الثانية.

وفي المباراة الحاسمة أمام بورتو، حيث كانت كل نتيجة ممكنة، قدم الأهلي واحدة من أفضل مبارياته في البطولة، ونجح وسام أبو علي في قيادة الفريق بتسجيله ثلاثية تاريخية (هاتريك)، ليمنح جماهير "القلعة الحمراء" لحظة فخر كبيرة قبل الخروج من المنافسة.

وبحسب ما أكده الحساب الإسباني الشهير "MisterChip" المتخصص في إحصائيات كرة القدم، فقد أصبح أبو علي ثاني لاعب (غير أوروبي) يسجل "هاتريك" أمام فريق أوروبي في بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد الأسطورة البرازيلية بيليه مع ناديه سانتوس أمام بنفيكا في العام 1962.

كما بات أبو علي أول لاعب من الأهلي يسجل ثلاثة أهداف للفريق في مونديال الأندية، وأيضا أصبح أول لاعب عربي يسجل هذا العدد من الأهداف في البطولة بنظامها الجديد.

كما أصبح أبو علي ثاني لاعب عربي ينجح في تسجيل ثلاثية في تاريخ كأس العالم للأندية منذ عام 2000 بعد الليبي حمدو الهوني مع الترجي التونسي أمام السد القطري في نسخة 2019، وبات سادس لاعب يسجل ثلاثية في تاريخ كأس العالم للأندية منذ سنة 2000.