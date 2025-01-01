"كارثة جماعية".. مقتل 7 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين في حدث أمني بغزة

غزة/سما/

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقتل 7 جنود اسرائيليين وإصابة آخرين في حدث أمني صعب جدا بقطاع غزة.

وأفادت وسائل الإعلام بأن كمين صعب وقعت فيه قوة عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة تخللها استهداف آليات عسكرية بقذائف مضادة للدروع وإحراقها .

وأشارت إلى سقوط قتلى وجرحى واشتعال مركبات عسكرية بعد كمين نفذه مسلحون في قطاع غزة ضد قوات "الجيش" الإسرائيلي وقوات الإنقاذ.

واكدت انه تم إبلاغ عائلات الجنود المستهدفين بالحدث الأمني الصعب بقطاع غزة.

وذكر موقع حدشوت بزمان العبري، أن هناك عدد كبير من القتلى وأعلن أن الحادثة "كارثة جماعية".