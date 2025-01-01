عراقجي يعلن وقف العمليات العسكرية قبل دخول وقف النار في الساعة 7 صباحا

وكالات / سما/

توقفت الغارات الاسرائيلية على إيران مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بعد المهلة التي أعلنتها إيران لقبول الاتفاق الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر الثلاثاء.

كما أعلنت إيران وقف العمليات العسكرية ضد إسرائيل قبل 3 ساعات من دخول وقف النار في الساعة 7 صباحا.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تغريدة على"X" إن "العمليات العسكرية لقواتنا المسلحة الجبارة استمرت في معاقبة إسرائيل على عدوانها حتى اللحظة الأخيرة، حتى الساعة الرابعة فجرا".

وتابع "مع جميع الإيرانيين، أتقدم بالشكر لقواتنا المسلحة الباسلة التي بقيت على أهبة الاستعداد للدفاع عن وطننا العزيز حتى آخر قطرة من دمها، والتي ردت على أي هجوم للعدو حتى اللحظة الأخيرة".

وسبقت هذا الإعلان تغريدة أخرى للوزير الإيراني بدقائق قال فيها: "في حال أوقف النظام الإسرائيلي عدوانه غير القانوني على الشعب الإيراني قبل الساعة الرابعة صباحا بتوقيت طهران، فإننا لا ننوي مواصلة ردنا العسكري بعد هذا الموعد"، موضحا أن القرار النهائي بشأن وقف العمليات العسكرية سيتخذ لاحقا.

وقال إن "إيران أوضحت مرارا أن العدوان جاء من جانب النظام الإسرائيلي، وأن رد طهران جاء في إطار الدفاع المشروع عن النفس".

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته في أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران سيساعد في إنهاء الصراع بينهما.

وقال رئيس إدارة واشنطن في مقابلة قصيرة مع موقع أكسيوس يوم الاثنين: "هذه نهاية الحرب. هذا أمر رائع لإسرائيل والعالم".

وكما كتب الرئيس الأمريكي سابقا على صفحته على منصة "تروث سوشيال"، فإن "إسرائيل وإيران اتفقتا تمامًا على وقف إطلاق نار شامل". ووفقًا لترامب، ستكون إيران أول من يوقف إطلاق النار خلال الساعات القليلة القادمة، وبعد 12 ساعة ستفعل إسرائيل الشيء نفسه. ووفقا لترامب، سيؤدي هذا إلى نهاية حرب الأيام الاثني عشر.

ذكرت وكالة رويترز، نقلاً عن متحدث باسم البيت الأبيض، أن ترامب توصل إلى اتفاق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن وقف إطلاق النار خلال محادثة هاتفية يوم الاثنين. وأجرى نائب الرئيس الأمريكي جيه. دي. فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف، مشاورات مباشرة وغير مباشرة حول هذه القضية مع ممثلين إيرانيين. ووفقا للمتحدث المذكور، وافقت إسرائيل على وقف إطلاق النار إذا لم تنفذ إيران ضربات جديدة. وأوضحت الوكالة أن طهران أكدت أنها لن تفعل ذلك.

وشنت إسرائيل عملية عسكرية ضد إيران ليلة 13 يونيو. وبعد أقل من يوم، شنت إيران هجوما انتقاميا. واستمرت الضربات المتبادلة. دخلت الولايات المتحدة الصراع بعد تسعة أيام، ففي ليلة 22 يونيو حزيران، هاجمت القوات الأمريكية ثلاث منشآت نووية إيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان. وفي مساء 23 يونيو، شنت طهران هجوما صاروخيا على قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر.