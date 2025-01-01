اعتقال 3 إسرائيليين من تل أبيب وحيفا بشبهة التخابر مع إيران

القدس المحتلة/سما/

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية والشاباك أمس، الأحد، شابا (19 عاما) من سكان تل أبيب، بشبهة التخابر مع عميل إيراني.

وجاء في بيان اليوم، الإثنين، أن المشتبه تلقى توجهات من جهات إيرانية بواسطة شبكات تواصل اجتماعي، وطلبت منه تصوير منازل منتخبي جمهور وقواعد للجيش الإسرائيلي.



وتعالى من التحقيق مع الشاب أنه تلقى مبالغ مالية بعملات رقمية، لكن ليس معروفا بعد إذا كان المشتبه قد نفذ المهمات التي طُلبت منه. وجرى تمديد اعتقاله حتى يوم الخميس المقبل.

واعتقلت الشرطة أور كوهين (27 عامًا) من تل أبيب، بشبهة تنفيذ مهام مختلفة لصالح جهة إيرانية. وحسب التحقيقات فإنه كان على تواصل مع جهة إيرانية، منذ عدة أشهر، ونفّذ بتوجيه منها توثيقًا لمنازل منتخبي جمهور، وتوثيقًا لقواعد عسكرية، وكتابة شعارات غرافيتي. وتلقّى مقابل ذلك آلاف الدولارات بالعملات الرقمية. وتم تمديد اعتقاله حتى الخميس أيضًا.

وقدمت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم، تصريح مدعي ضد ديمتري كوهين (27 عاما) من سكان حيفا، الذي اعتقل الشهر الماضي بشبهة التجسس لصالح إيران، ويتوقع تقديم لائحة اتهام ضده في الأيام المقبلة.

وبحسب جهات التحقيق، فقد نقل كوهين معلومات حساسة، بينها توثيق قواعد تابعة للجيش، ومواقع إستراتيجية، ومنازل مرتبطة بمنتخبي جمهور بارزين في إسرائيل. وتلقّى عن كل مهمة أنجزها مبلغ 500 دولار بعملة "بيتكوين".