السعودية تعرب عن قلقها إزاء استهداف المنشآت النووية الإيرانية وتدعو إلى ضبط النفس

الرياض/سما/

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن قلقها إزاء استهداف الولايات المتحدة المنشآت النووية الإيرانية، مؤكدة ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التصعيد في المنطقة.



واستنكرت الخارجية السعودية في بيان اليوم الأحد "أي انتهاك لسيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، داعية إلى "ضبط النفس وتجنب أي خطوات من شأنها تأجيج التوترات في المنطقة".

وأكد البيان على "أهمية بذل الجهود الدبلوماسية والسياسية لتهدئة الأوضاع"، مشددا على ضرورة أن يلعب المجتمع الدولي دورا فاعلا في احتواء الأزمة، والوصول إلى حلول سلمية تحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي.

واختتمت الخارجية السعودية بيانها بالدعوة إلى تعزيز الحوار والاعتماد على الخيارات السياسية، معربة عن أملها في تجنب أي تصعيد قد يؤدي إلى عواقب غير محسوبة على المنطقة والعالم.

ويأتي البيان السعودي إثر تعرض 3 منشآت نووية إيرانية رئيسية خلال الساعات الماضية لهجمات أمريكية، وهي فوردو ونطنز وأصفهان، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الحرب بالنسبة له قد بدأت الآن، حيث استهدف عدة مناطف في إسرائيل بعشرات الصواريخ.