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هيئة الرقابة النووية السعودية تصدر بيانا حول الضربة الأمريكية لإيران

الأحد 22 يونيو 2025 07:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الرقابة النووية السعودية تصدر بيانا حول الضربة الأمريكية لإيران



طهران/سما/

أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية عدم رصد أي آثار إشعاعية على بيئة المملكة ودول الخليج العربية، على خلفية الضربة الأمريكية للمواقع النووية الإيرانية الليلة الماضية.

 

وكتب حساب هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في السعودية عبر منصة "إكس": "هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في السعودية لم ترصد أي آثار إشعاعية على بيئة المملكة ودول الخليج العربية نتيجة الاستهدافات العسكرية الأمريكية لمرافق إيران النووية".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أكد مركز السلامة النووية الإيراني عدم تسجل أي علامات تلوث إشعاعي، وأنه لا خطر على سكان المناطق القريبة من المواقع النووية الإيرانية التي تعرضت لقصف أمريكي الليلة الماضية.

وأضاف البيان: "يُعلم المركز بناءً على الإجراءات المتخذة والخطط السابقة، بالإضافة إلى المعلومات التي سجلتها أنظمة الكشف عن المواد المشعة، لم تُسجل أي علامات تلوث. لذلك، لا يوجد أي خطر على السكان القاطنين حول المواقع المذكورة".

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