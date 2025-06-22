  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"سي إن إن": إدارة ترامب أخطرت الجمهوريين بخطط ضرب إيران وأقصت الديمقراطيين

الأحد 22 يونيو 2025 07:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
"سي إن إن": إدارة ترامب أخطرت الجمهوريين بخطط ضرب إيران وأقصت الديمقراطيين



واشنطن/سما/

ذكرت شبكة "سي إن إن" أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت كبار الجمهوريين في الكونغرس مسبقا بخطط ضرب مواقع إيران النووية، دون إخطار الحزب الديمقراطي.


وأفادت الشبكة نقلا عن مصادر مطلعة لم تسمها بأن "الرئيس دونالد ترامب وفريقه تواصلوا مع كبار الجمهوريين في الكونغرس قبل تنفيذ الضربات على المنشآت النووية الإيرانية، بينما لم يطلعوا كبار الديمقراطيين على الخطط إلا بعد تنفيذ الهجوم وإسقاط القنابل".

وكانت الولايات المتحدة قد شنت، ليل السبت، ضربات استهدفت ثلاثة مواقع نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، وقال ترامب إن الهدف منها هو الحد من قدرات إيران النووية، مشددا على أن طهران يجب أن توافق على "إنهاء هذه الحرب" وإلا فستواجه "عواقب أكثر خطورة".

من جهته، أكد "مركز السلامة النووية" الإيراني عدم تسجل أي علامات تلوث إشعاعي، وأنه لا خطر على سكان المناطق القريبة من المواقع النووية الإيرانية التي تعرضت لقصف أمريكي الليلة الماضية.

بدوره، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد توجيه الجيش الأمريكي ضربات للمنشآت النووية الإيرانية، مؤكدا أن "القوة تأتي أولا ثم يأتي السلام".

الأكثر قراءة اليوم

ترامب يعلن قصف 3 مواقع نووية في إيران

بوتين: سبب عدم دعمنا العسكري لإيران هو علاقتنا الوثيقة باسرائيل ..

وفد من حماس يصل إلى مصر لبحث صفقة تبادل أسرى

الحرس الثوري الإيراني يقصف وسط وشمال إسرائيل بالصواريخ ووقوع دمار كبير واصابات خطيرة

هنأه بقصف المنشئات النووية الإيرانية .. نتنياهو: ترامب يقود "العالم الحر" بشجاعة والقوة اولا ثم السلام ..

مدفيديف: دول عدة مستعدة الآن لتزويد إيران بالذخائر النووية

اسرائيل تعلن استعادة ثلاثة جثث اسرى من غزة

الأخبار الرئيسية

حماس تبحث في القاهرة جداول التهدئة.. والحديث عن تطورات بقبول المقترح الجديد يرتفع

20250622085512afpp-afp_63ba6tp.h-730x438

نيويورك تايمز: ترامب بدا منتصراً بعد الهجمات.. لكنه فتح الباب أمام المجهول مع إيران

20250622085623reup-2025-06-22t085437z_591712597_rc2k7fa01diy_rtrmadp_3_iran-nuclear-israel-missiles.h-730x438

"إسرائيل" تتمنى على واشنطن استكمال ضرباتها في إيران لمنع التورط في حرب استنزاف

3-60-730x438

واشنطن بوست: نتنياهو جر أمريكا بالفعل إلى حرب إيران وعلى ترامب منعه من إملاء شروط استكمالها

وزير الدفاع الأميركي: “دمّرنا البرنامج النووي الإيراني” والعملية “لم تستهدف القوات الإيرانية ولا الشعب الإيراني”

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية