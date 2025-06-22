"سي إن إن": إدارة ترامب أخطرت الجمهوريين بخطط ضرب إيران وأقصت الديمقراطيين

واشنطن/سما/

ذكرت شبكة "سي إن إن" أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت كبار الجمهوريين في الكونغرس مسبقا بخطط ضرب مواقع إيران النووية، دون إخطار الحزب الديمقراطي.



وأفادت الشبكة نقلا عن مصادر مطلعة لم تسمها بأن "الرئيس دونالد ترامب وفريقه تواصلوا مع كبار الجمهوريين في الكونغرس قبل تنفيذ الضربات على المنشآت النووية الإيرانية، بينما لم يطلعوا كبار الديمقراطيين على الخطط إلا بعد تنفيذ الهجوم وإسقاط القنابل".

وكانت الولايات المتحدة قد شنت، ليل السبت، ضربات استهدفت ثلاثة مواقع نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، وقال ترامب إن الهدف منها هو الحد من قدرات إيران النووية، مشددا على أن طهران يجب أن توافق على "إنهاء هذه الحرب" وإلا فستواجه "عواقب أكثر خطورة".

من جهته، أكد "مركز السلامة النووية" الإيراني عدم تسجل أي علامات تلوث إشعاعي، وأنه لا خطر على سكان المناطق القريبة من المواقع النووية الإيرانية التي تعرضت لقصف أمريكي الليلة الماضية.

بدوره، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد توجيه الجيش الأمريكي ضربات للمنشآت النووية الإيرانية، مؤكدا أن "القوة تأتي أولا ثم يأتي السلام".