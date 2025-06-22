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"أنصار الله" الحوثية: على واشنطن تحمل تبعات هجومها على المواقع النووية في إيران

الأحد 22 يونيو 2025 06:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أنصار الله" الحوثية: على واشنطن تحمل تبعات هجومها على المواقع النووية في إيران



صنعاء/سما/

علق ‏‏‏عضو المكتب السياسي لـ "أنصار الله" وعضو مجلس الشورى حزام الأسد، على الهجمات الأمريكية التي استهدف المنشآت النووية الإيرانية، محذرا إسرائيل من تبعات هذه الضربة.

وكتب الأسد في حسابه على منصة "إكس" عقب الإعلان الأمريكي: "على واشنطن تحمل التبعات".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تنفيذ الجيش الأمريكي هجوما استهدف عدة مواقع نووية إيرانية بينها منشأة فوردو.

وقال ترامب عبر "تروث سوشيال": "لقد نفذنا هجومنا الناجح للغاية على المواقع النووية الثلاثة في إيران، وهي فوردو ونطنز وأصفهان. جميع الطائرات الآن خارج المجال الجوي الإيراني".

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن حمولة كاملة من القنابل ألقيت على الموقع الرئيسي في منشأة فوردو، وجميع الطائرات في طريقها إلى الوطن بسلام.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق، بأن إيران أعدت صواريخ ومعدات عسكرية أخرى لضرب قواعد أمريكية في الشرق الأوسط إذا انضمت الولايات المتحدة إلى حرب إسرائيل ضدها.

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