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مركز إدارة الأزمات في محافظة قم الإيرانية: تعرض جزء من منطقة موقع فوردو النووي لهجوم من قبل العدو

الأحد 22 يونيو 2025 06:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
مركز إدارة الأزمات في محافظة قم الإيرانية: تعرض جزء من منطقة موقع فوردو النووي لهجوم من قبل العدو



طهران/سما/

أفاد مركز إدارة الأزمات في محافظة قم الإيرانية بأنه "قبل ساعات، وبعد تفعيل دفاعات قم الجوية وتحديد أهداف معادية، تعرض جزء من منطقة موقع فوردو النووي لهجوم من قبل العدو".


وأعلنت محافظة أصفهان عن "تعرض منشأتي أصفهان ونطنز النوويتين لهجمات من العدو"، مشيرة إلى أن "الدفاعات الجوية في أصفهان وكاشان تصدت لأهداف معادية وسمع دوي انفجارات في الوقت ذاته".

في حين أكدت وسائل إعلام إيرانية أنه "تم إجلاء المواقع النووية الثلاثة في فوردو ونطنز وأصفهان منذ فترة".

وتأتي هذه التصريحات بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر اليوم الأحد، عن تنفيذ الجيش الأمريكي هجوما ناجحا للغاية على المواقع النووية الثلاثة في إيران، فوردو ونطنز وأصفهان"، لافتا إلى أنه تم "إلقاء حمولة كاملة من القنابل على الموقع الرئيسي، فوردو".

وختم قائلا: "تهانينا لمحاربينا الأمريكيين العظماء. لا يوجد جيش آخر في العالم يستطيع فعل هذا.. الآن هو وقت السلام! شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر".

وردا على ذلك، حذر رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين في اليمن من تداعيات "خطيرة" ستواجهها أي دولة تشارك بالهجوم الإسرائيلي ضد إيران، مؤكدا أن أي تورط من هذا النوع "لن يمر دون رد".

ومن الجدير ذكره أن المرشد الإيراني على خامنئي  كان قد حذر يوم الأربعاء، من أن "أي تدخل عسكري من الأمريكيين سيسبب بلا شك أضرارا لا يمكن إصلاحها" مشددا على "الشعب الإيراني لا يستسلم".

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