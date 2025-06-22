المشاط: أي دعم للعدوان على إيران سيقابل بالرد المشروع وعلى دول المنطقة ألا تنتظر دورها في الاستهداف

صنعاء/سما/

حذر رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين في اليمن من تداعيات "خطيرة" ستواجهها أي دولة تشارك بالهجوم الإسرائيلي ضد إيران، محذرا من أن أي تورط من هذا النوع "لن يمر دون رد".

وقال المشاط السبت: "سنوجه الخارجية بإرسال مذكرة لإشعار الأمم المتحدة برصدنا تجهيزات واستعدادات بعض الدول الأعضاء لمشاركة الكيان الإسرائيلي عدوانه على إيران".



وأضاف: "سنعمل على التصدي ومواجهة أي مشاركة في العدوان على إيران بكل الطرق المشروعة".

ودعا المشاط الدول العربية والإسلامية إلى موقف موحد، محذرا من التراخي أمام ما وصفه بالمخططات العدوانية لقوى الاستكبار، قائلا: "ندعو جميع الدول العربية والإسلامية والمحبة للسلام أن تتخذ نفس القرار بدلا من الانتظار لاستهدافها بلداً تلو الآخر".

وشدد على مشروعية الموقف اليمني، قائلا: "لدينا كل الحق في قرارنا إنسانيا ودينيا وأخلاقيا وتدعمه المواثيق الدولية والإقليمية والقوانين اليمنية".

وانتقد المشاط ما اعتبره تراجعا دوليا عن تحمل المسؤولية في حماية الأمن والسلم الدوليين، موضحا: "عندما تتخلى الدول عن مسؤوليتها في حماية الأمن والسلم الدوليين وتتحول إلى داعم ومشارك للمعتدي في غزة ولبنان وسوريا واليمن وإيران فإن الحل هو الموقف القوي والموحد من الجميع".

وحذّر من اتساع دائرة الاستهداف، قائلا: "النار ستصل لكل دولة إذا لم نتحرك جميعا ونوقف مخطط الاستباحة لدول الاستكبار".

وأكد أن موقف صنعاء ثابت منذ البداية تجاه أي عدوان على الدول الإسلامية: "أي عمل عدائي يستهدف أي دولة إسلامية سنقف ضده وسنواجهه، وهذا موقفنا من قبل وأعلناه سابقا".

وفي رسالة مباشرة إلى الولايات المتحدة، قال المشاط: "أمريكا إذا شاركت كيان العدو الإسرائيلي في عدوانه على إيران ستتورط أكثر وسيرى الجميع ذلك".

كما أعلن عن توجيهات رسمية داخلية لمتابعة الموقف: "سنعمل على توجيه مركز العمليات الإنساني باتخاذ اللازم وفق القانون اليمني".

وختم المشاط بتحذير حاد قائلا: "كل من يتورط أو يشارك الإسرائيلي عدوانه يجب أن يدفع ثمن قراره".