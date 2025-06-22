التلفزيون الإيراني: تم إخلاء المنشآت النووية الثلاث في نطنز وفوردو وأصفهان منذ فترة

طهران/سما/

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية فجر اليوم الأحد، أنه تم إخلاء المنشآت النووية الثلاث في نطنز وفوردو وأصفهان منذ فترة.



وقال نائب مدير هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية حسن عابديني: "إيران أخلت المواقع النووية الثلاثة منذ فترة".



وأضاف عابديني: "استنتاج ترامب بأن إيران لم تعد تمتلك تكنولوجيا نووية خاطئ".

وتابع: "كانت إيران قد أعلنت سابقا أنها أخلت هذه المواقع، لأنه في حال استهدافها ستسبب تلوثا إشعاعيا وستشكل خطرا على مواطنينا".

وأشار عابديني إلى أنه في حال صح ادعاء ترامب بأنه تم تدمير المواقع "فالأضرار طفيفة لأن المواد المشعة أُخليت من هناك".

وختم قائلا: "هذا الإجراء مخالف للقانون الدولي".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تنفيذ الجيش الأمريكي هجوما الآن على المواقع النووية الإيرانية بينها منشأة فوردو.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق، بأن إيران أعدت صواريخ ومعدات عسكرية أخرى لضرب قواعد أمريكية في الشرق الأوسط إذا انضمت الولايات المتحدة إلى حرب إسرائيل ضدها.